Amici per la Pelle: in onda Stasera su Rai1 il Film TV tratto dalla vera storia di Filippo Laganà

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera su Rai1, con Amici per la Pelle. Il Film Tv con Filippo Laganà, Massimo Ghini e Nancy Brilli, racconta la storia vera di Filippo, colpito dal morbo di Wilson appena ventenne.

Questa sera, domenica 9 aprile 2023, va in onda Amici per la Pelle. Il Film TV racconta la storia vera di Filippo Laganà, un ventenne pieno di vita che vedrà la sua esistenza trasformarsi anzi stravolgersi, a causa di una grave malattia. L'appuntamento è per le ore 21.25 su Rai1.

Amici per la Pelle: la vera storia di Filippo Laganà

Amici per la Pelle è un film o forse meglio dire una storia vera. Filippo è un giovane ventenne con tanti progetti per il futuro e tanta spensieratezza, come tutti i ragazzi della sua età. La sua vita viene però stravolta in un giorno qualunque, mentre si trova in vacanza negli Stati Uniti. Viene infatti colto da forti dolori addominali, talmente gravi da costringerlo a tornare immediatamente in Italia. Il ragazzo viene ricoverato d'urgenza in ospedale e il responso dei medici non è positivo: Filippo ha bisogno di un immediato trapianto di fegato.

La spensieratezza e la dolcezza dei vent'anni vengono spazzate via da un tornado e comincia un'odissea che porta Filippo a fare delle scelte importanti ma soprattutto a dover mettere da parte le proprie passioni. Ma l'amore della sua famiglia e dei suoi genitori, sempre presenti, riescono a infondergli quel coraggio e quella voglia di farcela, che culmina in una notizia inaspettata: c'è un donatore.

Dopo la tempesta arriva il sereno e per Filippo comincia una nuova vita, regalata da qualcuno che non potrà mai conoscere ma che sarà per sempre un amico... il migliore, un amico per la pelle.

Amici per la pelle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Amici per la Pelle: il cast del Film TV in onda stasera su Rai1

La storia che andrà in onda questa sera su Rai1, non è una “storia vera qualunque”. È un racconto che fa luce su un tema molto importante come è quello dei trapianti e lega questo argomento a dei valori fondamentali, cardine della vita di ognuno di noi: voglia di vivere, passioni, famiglia, forza, progetti per il futuro e gratitudine verso il prossimo, soprattutto se ti ha donato una nuova speranza. A raccontarcela sarà Filippo Laganà in persona, protagonista e attore nel film, che sarà accompagnato da Massimo Ghini, nei panni del papà, e da Nancy Brilli, nei panni della mamma. Nel cast anche Milena Miconi, Gianfranco Jannuzzo e Giampiero Ingrassia, per la direzione del regista Pierluigi di Lallo.

Filippo Laganà, colpito dal morbo di Wilson – questo il nome della sua malattia - ha più volte raccontato la sua storia in TV insieme a suo padre, l'attore Rodolfo Laganà.

Amici per la Pelle va in onda stasera su Rai1, alle ore 21.25.