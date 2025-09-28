Amici 25, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: Daniele Doria e Simona Ventura tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

La scuola di Amici riapre finalmente le porte! Ecco tutte le anticipazioni della prima puntata della 25esima edizione del fortunato talent show di Maria De Filippi.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 28 settembre 2025, su Canale 5 partirà ufficialmente la 25esima edizione di Amici, che vedrà la formazione della nuova classe. Ad aprire la prima puntata per riconsegnare la coppa della vittoria il ballerino e vincitore Daniele Doria. Quanti e quali allievi riusciranno a conquistare un banco nella scuola più seguita e amata d'Italia?

La prima puntata di Amici 25 in onda oggi su Canale 5

Al via oggi su Canale 5 la 25esima edizione di Amici. Ad aprire la puntata il ballerino Daniele Doria, che riporterà in studio la famosa coppa della vittoria. A consegnare le maglie ai nuovi allievi sei super ospiti in studio: il cantautore multiplatino Irama, la giornalista Francesca Fagnani, l’irresistibile attrice e conduttrice Tv e radio Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors e polistrumentista Stash, l’amata conduttrice Simona Ventura e il ballerino internazionale Giuseppe Giofrè.

Per quanto riguarda il cast artistico della nuova edizione del fortunato talent show di Maria De Filippi, ritroveremo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Al posto di Deborah Lettieri, invece, ci sarà la coreografa Veronica Peparini.

Leggi anche Due super Big della musica italiana verso il Serale

Stando alle ultime anticipazioni, i nuovi allievi di Amici 25 sono: Michelle Cavallaro, influencer ed ex volto de Il Collegio, Riccardo Stimolo, che è stato subito preso da Rudy Zerbi nella sua squadra, Alessio Di Ponzio, Valentina, Emiliano, Pierpaolo, Maria Rosaria Dalmonte, Michele, Penelope, Flavia, che è finita nel team capitanato da Anna Pettinelli, Plasma e Gabriele Gard. L'appuntamento è per oggi, domenica 28 settembre 2025, alle 14.00 su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.