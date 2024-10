Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 6 ottobre: ospite in studio Petit, le prime gare di canto e di ballo

Anticipazioni TV

Ecco tutte le Anticipazioni della prossima puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 6 ottobre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio anche Petit!

Si è conclusa da poco la registrazione della nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 6 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio il cantante ed ex allievo Petit, Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato, che valuteranno le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

Oggi, venerdì 4 ottobre 2024, è stata registrata la seconda puntata della 24esima edizione di Amici che ha visto il grande ritorno del cantante Petit. Non solo. Ospiti in studio, nelle vesti di giudici,Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato. Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Amici News, c'è stata la prima gara di canto che ha visto trionfare Nicolò, seguito da Vyber, Ilan, Senza Cri, TrigNo, Luk3, Diego e Alena.

Spazio poi alla gara degli inediti con Ilan, TrigNO e Senza Cri. A decretare il vincitore? Il televoto. Con grande sorpresa, al contrario di quello che è andato in onda oggi nel daytime di Amici, Gabriele non ha lasciato il programma ma è stato assente per motivi di salute. Per quanto riguarda la gara di ballo, ecco la classifica: primo posto per Teodora, seguita da Daniele, Chiara, Rebecca, Alessio, Alessia e Sienna.

Durante la puntata sono stati eseguiti i compiti assegnati durante la settimana dagli insegnanti di ballo e svolti da Alessia e Sienna. Non sono mancati gli scontri in studio tra i coach della scuola e momenti di gossip. È tornato il famoso gioco dei palloncini. Vybes ha ricevuto due messaggi positivi da Ilan e TrigNO, quest'ultimo invece ha ricevuto due messaggi negativi da Daniele e Diego. Grande curiosità per il bigliettino che ha ricevuto Rebecca. Chi sarà il mittente?

I ragazzi di Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domenica 6 ottobre alle 14 su Canale 5. 16 gli allievi della scuola (otto cantanti e otto ballerini) che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan, Alena, Diego Lazzari e Vybes fanno parte del team di Rudy Zerbi; TrigNo e Niccolò team Anna Pettinelli; Senza Cri e Luk3 fanno parte del team di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda il ballo: la maestra Alessandra Celentano ha scelto Alessia, Daniele e Chiara; Deborah Lettieri ha scelto Rebecca e Teodora; Emanuel Lo invece Alessio e Sienna.

