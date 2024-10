Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Fiorella Mannoia tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione, che andrà in onda oggi su Canale 5.

Oggi, domenica 13 ottobre 2024, alle 14 su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio il cantante ed ex allievo Virginio, che presenterà il suo ultimo singolo Amarene, Fiorella Mannoia e Kledi Kadiu, che valuteranno le esibizioni dei ragazzi della scuola.

Amici 24 in onda oggi la nuova puntata

Mancano poche ore alla nuova puntata domenica di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Con l'uscita di scena del ballerino Gabriele, che ha deciso di abbandonare il talent show di Maria De Filippi per motivi personali, sono 15 gli allievi che fanno parte della nuova classe che hanno conquistato l'ambito maglia della scuola più famosa d'Italia.

I ragazzi di Amici 24, divisi nelle squadre capitanate dai coach Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo sono: Alessia, Chiara, Daniele, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna, Luk3, Senza Cri, Nicolò, TrigNO, Alena, Diego, Vybes e Ilan Muccino. Stando alle anticipazioni, una delle due allieve in sfida perderà e sarà costretta a lasciare la scuola.

Nello studio di Amici 24 tornerà l'ex allievo Virgilio, che presenterà il suo ultimo singolo Amarene. A giudicare le gare di canto e di ballo, la cantautrice Fiorella Mannoia e il coreografo Kledi Kadiu. E ancora ci saranno Charlie Rapino e Garrison Rochelle, che valuteranno le due sfide settimanali di Alena e Sienna. Non mancheranno gli scontri tra i professori della scuola. L'appuntamento è per oggi, domenica 13 ottobre 2024, alle 14 su Canale 5.

