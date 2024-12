Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: tra gli ospiti in studio i Pinguini Tattici Nucleari

Anticipazioni TV

L'attesa è finita! Oggi, domenica 8 dicembre 2024 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Tra gli ospiti in studio Aiello, i Pinguini Tattici Nucleari e l'amatissimo attore Cristian De Sica, che presenterà il suo nuovo film di Natale con Lillo.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 24

Manca pochissimo alla nuova e attesissima puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. 16 gli allievi della scuola: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia e Diego Lazzari per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto sarà lo straordinario attore e regista Cristian De Sica, mentre quella di ballo il giornalista Alberto Matano insieme all'attore e ballerino Gabriele Rossi. A valutare la gara di improvvisazione il coreografo Marcello Sacchetta, mentre la gara inediti il cantautore Aiello, una delle voci più emozionanti del pop italiano, che si esibirà con il suo ultimo brano "Tutto sbagliato".

Super ospiti in studio i Pinguini Tattici Nucleari, band fenomeno della musica italiana che presenterà il brano "Islanda", primo estratto dal loro nuovo album "Hello World" (uscito venerdì 6 dicembre 2024 per Epic/Sony Music Italy).

Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della famosa scuola e andranno in onda le sfide di Luk3, Diego Lazzari e la ballerina Chiara, che saranno valutate rispettivamente da Carlo Di Francesco, Carla Armogida e Francesco Annarumma. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano. L'appuntamento è per oggi, domenica 8 dicembre, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

