Amici 24, al via stasera su Canale 5 il Serale: Sabrina Ferilli tra gli ospiti in studio della prima puntata

Stasera, sabato 22 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 il primo e imperdibile appuntamento con il Serale di Amici 24. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata!

L'attesa è finalmente finita! Stasera, sabato 22 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda la prima e imperdibile puntata del Serale di Amici 24. Ospiti d'eccezione in studio l'attrice Sabrina Ferilli con il registra Gabriele Mainetti e l'attore Enrico Borello, il cantautore Gazzelle e il simpaticissimo Alessandro Siani.

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 24

Al via stasera su Canale 5 il Serale di Amici 24. Dopo un lungo percorso fatto di dedizione e impegno si aprono le porte della fase più ambita del talent show di Maria De Filippi. Con l'uscita di scena inaspettata di Dandy Cipriano, che è stato costretto ad abbandonare la scuola per motivi di salute, sono 15 i ragazzi in corsa per la vittoria finale che sono stati divisi in tre squadre. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci.

La seconda, capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è formata da Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio e Francesco Fasano. E infine la terza squadra, capitanata da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, è formata da Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna. A giudicare le esibizioni dei talenti in gara ci sarà una giuria speciale formata dalla ballerina e coreografa Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e dall'amatissimo volto tv Amadeus. Direttore artistico del Serale il coreografo internazionale Stephane Jarny.

Super ospiti l'attrice romana Sabrina Ferilli, che sarà accompagna in studio dal regista Gabriele Mainetti e dall'attore Enrico Borello per presentare il nuovo film "La citta proibita" (uscito nelle sale il 13 marzo 2025), Gazzelle, amato cantautore indie-pop che si esibirà sul palco con il suo nuovo singolo "Da capo a 12" contenuto nell’album “INDI” etichetta Maciste Dischi per Warner Music Italy. Spazio poi alla comicità con Alessandro Siani. Chi saranno i primi eliminati del Serale? L'appuntamento è per stasera, sabato 22 marzo 2025, alle 21,40 circa su Canale 5.

