Amici 21, le anticipazioni della terza puntata del serale: eliminato e gli allievi al ballottaggio

Anticipazioni TV

Ecco cosa è successo nella nuova registrazione di Amici, in onda sabato 2 aprile, in prima serata su Canale 5.

Si è conclusa poco fa, la nuova registrazione della terza puntata di Amici serale che andrà in onda sabato 2 aprile 2022, in prima serata su Canale 5. Ecco le le anticipazioni diffuse dal profilo Twitter di Amici News.

Amici 21, le anticipazioni della terza puntata del serale: eliminato e allievi al ballottaggio

Ospite della terza puntata: Fabrizio Moro. Al posto di Stash positivo al Covid, Sabrina Ferilli, come terzo giudice accanto a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Primo eliminato ufficiale: John Erik. Ballottaggio finale: Leonardo Vs Nunzio.

Prima manche: Team Cuccarini – Todaro contro Team Pettinelli – Peparini.

Prima gara: Sissi Cesana contro Dario e John Erik, ha vinto Sissi.

Seconda gara: Nunzio e Serena contro Albe, hanno vinto Nunzio e Serena.

Al ballottaggio sono andati Critycal, Albe e John Erik. E’ uscito John.

Seconda manche: Prima gara: Luigi contro Alex, ha vinto Luigi.

Seconda gara: Carola contro Sissi, ha vinto Sissi.

Terza gara: corale di squadra dei Cuccarini – Todaro contro Michele. Ha vinto Michele.

Al ballottaggio Nunzio, Sissi e Aysha. Ha perso Nunzio.

Terza manche: Prima gara: Guanto di sfida tra Luigi e Alex con Sex Bomb. Ha vinto Luigi.

Seconda gara: Carola e Leonardo contro Sissi. Ha vinto Sissi.

Terza gara: LDA e Luigi contro Serena e Sissi. Hanno vinto Serena e Sissi.

In eliminazione sono andati: Luigi, LDA e Leonardo. Al ballottaggio finale Leonardo.

In puntata, c'è stato anche un piccolo battibecco tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro in merito ad una coreografia eseguita da Michele. Guanto dei professori vinto da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Nel ballottaggio finale Stefano de Martino ha chiesto di improvvisare a sia a Leonardo che a Nunzio, perché non sapeva chi votare. Presente anche Nino Frassica con “Amici Senior”.

Scopri le ultime news su Amici.