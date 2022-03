Gossip TV

Nel terzo serale della ventunesima edizione di Amici saranno presente solo due giudici del talent.

Questo pomeriggio si registrerà la terza puntata del serale della ventunesima edizione di Amici. Dalle anticipazioni diffuse da Amici News, uno dei tre giudici, Stash Fiordispino, non sarà presente in studio in quanto è risultato positivo al Covid.

Amici 21, uno dei tre giudici salterà la terza puntata del serale: ecco cosa è successo

L'annuncio è arrivato anche da Stash che nel sul profilo Instagram ha pubblicato una foto per comunicare la sua assenza e il risultato del tampone:

“Positivo al Covid, quarantena for me.”

Il post è stato commentato da Anna Pettinelli che ha voluto manifestare la sua vicinanza a Stash scrivendo: "Miss you! Get Well Son".

Stando alle ultime indiscrezione, il frontman dei The Kolors, sarà presente in puntata in collegamento e potrà quindi giudicare le performance degli allievi nelle varie sfide di canto e di ballo. Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto saranno presenti in studio accanto alla padrona di casa, Maria de Filippi e tutti professori della scuola. Prima di scoprire le anticipazioni della terza puntata, il portale di Tvblog ha svelato la data della finalissima della ventunesima edizione di Amici, prevista per il 14 maggio 2022.

La terza puntata del Serale di Amici, ci aspetta sabato 2 aprile 2022, a partire dalla 21.30 su Canale 5

