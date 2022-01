Amici 21, in onda oggi: Anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Anticipazioni TV

Ospiti in studio Gerry Scotti e Franco 126.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 23 gennaio 2022 su Canale 5. Ospiti in studio Franco 126 e Gerry Scotti, che giudicherà la gara tra i cantanti della scuola.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici

Tanti colpi di scena nella nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda oggi. Stando alle anticipazioni, la cantante Rea sarà costretta a lasciare definitivamente il programma per volere di Rudy Zerbi. Maria De Filippi inviterà a entrare Gerry Scotti, che giudicherà la gara dei cantanti. Ad avere la meglio sarà LDA seguito da Sissi e Crytical.

Spazio poi alla comparata voluta da Zerbi tra Alex e Calma. A vincere la sfida sarà il nuovo allievo. In studio verranno presentati 9 ballerini di latino scelti dalla maestra Alessandra Celentano, che ne fermerà due. Uno di loro si renderà protagonista anche di una discussione con Mattia Zenzola. Anche oggi ci saranno le radio.

Non mancheranno le discussioni in studio tra i professori della scuola, in particolar modo tra la maestra Celentano e Raimondo Todaro. Sia Albe che Cosmary riusciranno a riprendersi la loro maglia. Non solo. Ai ragazzi della scuola di Amici 21 verranno consegnate le maglie del Serale. Christian vincerà sia la Prova Tim che quella Oreo. L'appuntamento è per oggi, domenica 23 gennaio 2022, alle 14 su Canale 5.

