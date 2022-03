Anticipazioni TV

Ecco cosa accadrà nel nuovo appuntamento con Amici, in onda domenica 6 marzo 2022.

Oggi è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 6 marzo 2022. Si tratta dell'ultimo speciale pomeridiano del talent prima del serale che andrà in onda a partire da sabato 19 marzo prossimo. Ecco le anticipazioni del nuovo appuntamento, diffuse dal portale VicolodelleNews:

Amici 21, anticipazioni: ecco tutti i nomi degli allievi che saranno ammessi al serale

La gara di canto per le cover è stata giudicata da Cristiano Malgioglio:

Gio Montana 9 Luigi 8,5 Crytical 8 Lda 7,5 Calma 7-

Luigi si presenta davanti a Rudy Zerbi per ottenere la maglia del serale. Rudy chiede all'allievo di esibirsi in quattro canzoni con quattro diverse chitarre al termine gli assegna la maglia.

La gara del ballo è stata giudicata da tre giudici (presente anche Kledi)

Alice 7,8 Christian 7,7 Leonardo 7,6 Nunzio 7

Nuova discussione tra Nunzio e la Celentano. Raimondo decide di dare la maglia del serale a Christian (secondo in classifica e con i complimenti dei giudici che l’hanno definito versatile), anche se critica le sue incertezze manifestate negli ultimi giorni. Nonostante questo, Christan è contento e anche lo studio lo applaude tantissimo. Peparini e Celentano non sono d’accordo ma Maria gli fa notare che non sono loro a dover decidere.

La gara di canto tecnico è stata giudicata da Vessicchio sulla canzone Vespa Special:

Lda Calma Gió Montana Crytical

Davanti a Rudy Zerbi, si presenta il cantante LDA che canta "Perdere l’amore" e il suo inedito "Quello che fa male" che commuove talmente il suo coach che gli dona la maglia.

I ragazzi al serale hanno dovuto votare chi di quelli rimasti per loro meritano di andarci e Christian ha preso 7 voti e Crytical 6.

Nonostante ciò al serale sono andati tutti

Prova Oreo vinta da Albe.

Prova Tim vinta da Alex.

I cantanti che si esibiranno al serale sono:

Sissi, 22 anni (Cuccarini)

Luigi Strangis, 20 anni (Zerbi)

Crytical, 18 anni (Pettinelli)

Calma, 24 anni (Zerbi)

Gio Montana, 22 anni (Zerbi)

Alex, 21 anni (Lorella Cuccarini)

LDA, 18 anni (Zerbi)

Albe, 22 anni (Pettinelli)

Aisha Maryam, 17 anni (Cuccarini)

I ballerini che si esibiranno al serale sono:

Carola Puddu, 20 anni (Celentano)

Christian Stefanelli, 18 anni (Todaro)

Alice del Frate, 20 anni (Celentano)

John Erik De La Cruz, 25 anni (Peparini)

Leo, 24 anni (Celentano)

Michele Esposito, 22 anni (Celentano)

Dario Schirone, 18 anni (Peparini)

Serena Carella, 18 anni (Todaro)



Scopri le ultime news su Amici.