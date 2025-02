Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi ha vinto la sfida a Trani e qual è il Miglior Ristorante del Centro Storico

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi ha vinto la puntata andata in onda il 2 febbraio 2025, su Sky e NOW, e chi si è aggiudicato il titolo di miglior ristorante del centro Storico di Trani tra il Babalù di Maurizio, il Terradimare di Deborah, il Ristorante Pelledoca di Carlo e il Memento Ristorante di Domenico.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stato a Trani per la settima tappa del suo viaggio per festeggiare i suoi dieci anni. Nella puntata andata in onda domenica 2 febbraio 2025 su Sky e in Streaming solo su NOW, si sono sfidati i ristoratori del centro storico della città pugliese ed è stato un episodio particolarmente pieno di critiche e battutine al vetriolo. Gli sfidanti sono stati il Babalù di Maurizio, il Terradimare di Deborah, il Ristorante Pelledoca di Carlo e il Memento Ristorante di Domenico. Scopriamo chi ha vinto e chi si è aggiudicato l’ambito titolo di migliore.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: La settimana tappa della decima stagione è arrivata a Trani

Il van dai vetri oscurati di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è ritornato in Puglia e per la settima tappa della decima stagione del programma ha scelto Trani, crocevia tra Oriente e Occidente e ancora rappresentata da un mix di culture. Chef Borghese è andato alla ricerca del migliore ristorante del centro storico della città. La puntata, come abbiamo detto subito, è stata sin da subito ricca di critiche. Per i concorrenti, in nessun locale dei propri avversari è stato trovato “l’effetto WOW”.

I commenti non proprio lodevoli sono cominciati dal primo ristorante e sono continuati per tutta la durata dell’episodio. La categoria che più ha risentito di votazioni basse è stato il servizio ma in generale nessuna categoria ha totalizzato punteggi eclatanti. Ma chi ha vinto tra il Babalù, il Terradimare, il Ristorante Pelledoca e il Memento Ristorante di Domenico? Scopriamolo.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi è il miglior ristorante del centro storico di Trani?

A vincere la settima tappa della decima edizione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stato il Terramare di Deborah, un locale giovane con proprietari giovani, che si sono distinti per il loro carattere. Lo special che ha convinto di più Borghese è stato quello preparato al Babalù di Maurizio. L’episodio si è concluso con un parimerito. Vediamo la classifica finale:

Il Terradimare di Deborah; Il Babalù di Maurizio a parimerito con il Memento Ristorante di Domenico; Il Ristorante Pelledoca di Carlo.

Il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti tra le cucine italiane non si ferma: la settimana prossima si farà tappa sulla riva trentina del Lago di Garda, poi sarà la volta di Cremona e provincia e di Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento sulla pasta fresca e sulle osterie veraci di Roma Est, con Lillo special guest.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.