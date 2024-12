Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Ecco chi ha vinto la puntata-evento dedicata alla migliore pizzeria contemporanea

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi è il vincitore della prima puntata-evento dedicata alla ricerca della migliore pizzeria contemporanea d'Italia, andata in onda su Sky Uno e in Streaming solo su NOW.

Il viaggio per festeggiare i dieci anni di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è iniziato. Ieri, domenica 22 dicembre 2024, è andata in onda su Sky Uno e in Streaming solo su NOW, la prima puntata, un episodio speciale, della nuova stagione del programma che ci porta alla scoperta della magia della ristorazione italiana.

Nella prima tappa di un lungo viaggio – che avrà altre due puntate-evento, una per scoprire il migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia e un’altra per trovare la miglior Osteria Verace di Roma Est, con ospite – è partita da sua maestà la pizza. Alessandro Borghese e quattro mastri pizzaioli hanno viaggiato da sud a nord, letteralmente, per eleggere la miglior pizzeria contemporanea d’Italia. Da gareggiare sono stati Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci Pizzeria a Napoli, Ciccio Vitiello di Cambia-Menti a San Leucio frazione di Caserta, Francesco Pompetti di Impastatori Pompetti a Roseto degli Abruzzi e Antonio Pappalardo di Cascina dei Sapori a Rezzato, provincia di Caserta. Chi si è portato a casa il titolo per cui hanno combattuto a suon di impasti, mozzarelle e Margherita, piatto special della puntata? Scopriamolo.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Ecco come è andata la prima puntata-evento

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è ripartito e ha spento la prima candelina del suo decimo compleanno con una puntata-evento itinerante, la prima nella storia del programma, che ci ha portato da Napoli a Rezzano (Brescia), passando per San Leucio e Roseto degli Abruzzi. Un viaggio da sud a nord per trovare la migliore pizzeria contemporanea d’Italia. Alessandro Borghese ha scelto la pizza margherita come special di questa puntata, dedicata a uno dei cibi patrimonio del nostro paese, conosciuto in tutto il mondo. Lo chef, come ci ha rivelato durante la presentazione di questa nuova stagione, ha voluto muoversi dalla contemporaneità e dalla giovinezza, carica di voglia di fare e di innovare in un ramo della ristorazione, quello delle pizzerie, che negli anni ha saputo colmare il divario tra il forno e la cucina.

E in effetti nel primo episodio che è andato in onda, si è colta pienamente questa voglia di fare e di studiare. La pizza Margherita, come abbiamo detto lo special, è stata oggetto di diversi battibecchi. Da margherite troppo tradizionali a poco cotte e con aggiunta – ritenuta da alcuni inaccettabile – della mozzarella di bufala. A dividere i concorrenti è stata anche la panificazione. Qualche impasto è risultato troppo gommoso o poco bilanciato rispetto al condimento. In sostanza però tutti i pizzaioli hanno dimostrato di usare prodotti d’eccellenza e di essere loro delle eccellenze.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Ecco qual è la migliore pizzeria contemporanea d’Italia

Al tavolo di confronto, Davide, Ciccio, Francesco e Antonio hanno scoperto cosa pensano i propri avversari di ciascuno di loro e tra i pizzaioli c’è chi ha pensato che il proprio rivale abbia usato la strategia. Non è strano, ovviamente si tratta di una gara, ma alcuni dei concorrenti non sono rimasti totalmente soddisfatti delle votazioni degli altri e alcuni battibecchi sono fioccati. Niente di irrisolvibile, soprattutto perché a risolvere qualche divergenza è stato Alessandro Borghese, che ha ribaltato la classifica, portando il secondo classificato – secondo i voti dei partecipanti - a battere il primo.

A vincere la prima puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e ad aggiudicarsi il titolo di miglior pizzeria contemporanea d’Italia è stato Ciccio Vitiello di Cambia-Menti. Ed ecco la classifica finale:

Ciccio Vitiello di Cambia-Menti; Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci Pizzeria; Antonio Pappalardo di Cascina dei Sapori; Francesco Pompetti di Impastatori Pompetti a Roseto degli Abruzzi.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.