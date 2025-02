Alessandro Borghese - 4 Ristoranti arriva a Trani per la Settima Tappa della decima stagione

Anticipazioni TV

Il van di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti arriva in Puglia, a Trani, per la nuova tappa di questa decima stagione. Chef Borghese cerca il migliore ristorante del centro storico della città. Ma chi si sfiderà nella puntata in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, domenica 2 febbraio 2025? Scopriamolo.

La nuova tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ci porta in Puglia, a Trani, alla ricerca del miglior ristorante del centro storico. Nella puntata in onda oggi, 2 dicembre 2025, su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW, chef Borghese si addentrerà nel cuore pulsante della storia di una città d’arte caratteristica e suggestiva, con la sua splendida cattedrale che si affaccia sul mare e con l’imponente castello svevo di Federico II. Ma chi saranno i ristoranti e ristoratori che si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito titolo di “migliore”? Scopriamolo insieme.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: nella nuova tappa si cerca il miglior ristorante del centro storico di Trani

Trani è la settima tappa della decima edizione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. La città pugliese fa parte, insieme ad Andria e Barletta, della provincia Barletta-Andria-Trani ed è stata in antichità un crocevia di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente. Ancora oggi in lei si possono trovare mescolanze tra passato e presente e tra culture diverse. Questo mix rendono Trani e la sua cucina molto caratteristiche, sintesi perfetta tra mare e terra. Tra le sue specialità si possono trovare prodotti ittici di altissima qualità e piatti semplici della tradizione come fave e cicoria, cime di rapa e riso patate e cozze. In città si alternano trattorie a ristoranti gourmet e lo street food si mescola al pesce fresco. Tutto questo accade in tutta Trani ma si respira un’aria molto particolare anche nel suo centro storico che chef Borghese scandaglierà a fondo.

Nel centro storico sono ubicati il Babalù di Maurizio, il Terradimare di Deborah, il Ristorante Pelledoca di Carlo e il Memento Ristorante di Domenico, i concorrenti in gara nella settima puntata della sfida tra i ristoratori italiani.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi sono i ristoranti in gara a Trani

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva nel centro storico di Trani per cercare il miglior ristorante. Scopriamo insieme chi sono i concorrenti che vedremo in gara oggi:

Babalù di Maurizio, titolare e responsabile di sala. Il ristorante si presenta con una sala interna e un dehors con vista mozzafiato sul porto. Nel locale si può mangiare, bere un drink o fare un aperitivo guardando il mare. La cucina proposta è tipica mediterranea e pugliese, con proposte di pesce e di carne;

Terradimare di Deborah, che si occupa della sala mentre suo fratello Domenico gestisce la cucina. Il ristorante è nel porto di Trani e ha una cucina a vista. Il locale è di recente apertura e si presenta elegante e raffinato. La proposta in cucina è tradizionale e dà molta importanza alle materie prime ma anche all'esecuzione in cui si ricerca modernità e raffinatezza;

Ristorante Pelledoca di Carlo, titolare e chef. Il locale si trova in una posizione strategica nel porto di Trani, al centro della movida e vanta un dehor affacciato sul mare. La cucina propone piatti di mare con abbinamenti inusuali e mescola tradizione e innovazione;

, titolare e chef. Il locale si trova in una posizione strategica nel porto di Trani, al centro della movida e vanta un dehor affacciato sul mare. La cucina propone con e mescola tradizione e innovazione; Memento Ristorante di Domenico, titolare e chef. Il locale si trova in un palazzo nobiliare del Quattrocento, con volte in pietra che rendono più calda la sala minimal e curata. La cucina è soprattutto di pesce e propone prodotti del territorio ma si propone anche di essere moderna e innovativa.

Come sempre i concorrenti mangeranno nel locale dei propri avversari e gli assegneranno un voto da 0 a 10 alla location, al menu, al servizio e al conto. A queste categorie si aggiunge il piatto special che, in questa puntata, saranno le orecchiette. I voti rimarranno segreti sino al tavolo del confronto mentre le votazioni di Borghese verranno rivelate solo a fine puntata, quando verrà nominato il vincitore.

Il viaggio di Alessandro Borghese 4 Ristoranti tra le cucine d’Italiana non si ferma: la settimana prossima si farà tappa sulla riva trentina del Lago di Garda, poi sarà la volta di Cremona e provincia e di Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento sulla pasta fresca e sulle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissima special guest Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.