Ted Lasso è tornato a sorpresa con uno speciale natalizio animato!

Apple TV+ ha già reso disponibile il corto The Missing Christmas Moustache gratuitamente per tutti su YouTube.

Ted Lasso non poteva far finire il 2021 senza averci augurato - ancora una volta - buon Natale. La pluripremiata comedy di Apple TV+ è tornata a sorpresa con uno speciale corto animato natalizio già disponibile su YouTube (e che potete vedere qui sotto). Intitolato The Missing Christmas Moustache, il video realizzato con la tecnica stop-motion coinvolge i protagonisti della serie Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed che hanno prestato le loro voci alle rispettive versioni animate.

Ted Lasso: La trama dello speciale animato

The Missing Christmas Moustache vede Beard, Nate, Rebecca, Roy, Keeley, Jamie e Higgins lavorare insieme per aiutare Ted a "cercare un oggetto smarrito che alla fine lo porta a realizzare il vero significato delle festività natalizie", si legge nella sinossi ufficiale. Come si intuisce dal titolo, l'oggetto in questione ha a che fare con l'iconico look di Ted...i suoi mitici baffi!

Ted Lasso e il Natale

Non è la prima volta che Ted Lasso inserisce il Natale nelle sue trame. Già nella seconda stagione, nell'episodio Carol of the Bells (arrivato curiosamente in streaming il 13 agosto scorso quindi ben lontano dal Natale ma diventato subito uno dei preferiti dei fan) Ted (Jason Sudeikis) e Rebecca (Hannah Waddingham) avevano sostituito Babbo Natale consegnando giocattoli, mentre Roy e Keeley erano andati alla ricerca di un dentista per Phoebe, che soffriva di alito cattivo. La tecnica di animazione in stop-motion utilizzata nei titoli di coda di quell'episodio è stata impiegata nuovamente per questo corto.

La seconda stagione di Ted Lasso si è conclusa lo scorso ottobre su Apple TV+ ma, visto il grande successo della serie e i moltissimi premi ricevuti (tra cui ben 7 premi Emmy), è stata già confermata una terza stagione che uscirà nell'estate del 2022.