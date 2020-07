Netflix chiude Le terrificanti avventure di Sabrina: La parte 4 sarà l'ultima

News Serie TV

Gli ultimi otto episodi in streaming su Netflix entro la fine dell'anno.

Non è un buon momento per Roberto Aguirre-Sacasa. Pochi giorni dopo la cancellazione di Katy Keene a The CW, lo sceneggiatore e produttore esecutivo si vede privato anche dell'altro suo show basato sui personaggi della Archie Comics, Le terrificanti avventure di Sabrina. Netflix, che da qualche settimana sta dando una decisa sforbiciata al proprio immenso universo di produzioni, ha annunciato che il teen drama soprannaturale con Kiernan Shipka si concluderà con il prossimo, quarto ciclo di episodi, disponibile in streaming entro la fine dell'anno.

"Lavorare a Le terrificanti avventure di Sabrina è stato un onore incredibile sin dal primo giorno", ha dichiarato Aguirre-Sacasa in un comunicato diffuso da TVLine. "Il cast, a cominciare dalla Kiernan nei panni della strega adolescente amata da tutti, è stato una gioia assoluta. Sono molto grato alla troupe, agli sceneggiatori, ai produttori e a tutti gli altri per aver riversato così tanto amore in questo sogno oscuro. Sono altresì grato ai nostri partner di Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare, nel modo in cui volevamo raccontarla. Non vediamo l'ora che tutti vedano la quarta parte".

Le terrificanti avventure di Sabrina: La trama della parte 4

Sviluppata inizialmente come spin-off di Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina ha coinvolto tra gli altri gli attori Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez e Richard Coyle. Stando alle anticipazioni appena diffuse, nella quarta e ultima parte - di cui le foto in questa pagina sono un'anteprima - gli Orrori di Eldritch discenderanno su Greendale, mettendo la congrega nella situazione di dover combattere ogni terrificante minaccia una per una, fino al Vuoto, che rappresenta la fine di tutte le cose. Mentre le streghe fanno la guerra, con l'aiuto del Fright Club, Nick inizia lentamente a riconquistare il cuore di Sabrina, ma potrebbe essere troppo tardi.

Le terrificanti avventure di Sabrina è l'ultima di una lista sempre più lunga di serie originali delle quali Netflix ha annunciato la conclusione. Segue di pochi giorni Dead to Me, Il metodo Kominsky, Ozark e Lucifer, e si aggiunge a The Crown, Lost in Space, Grace and Frankie, Dear White People, GLOW, Atypical e Trinkets.