Il primo, oscuro trailer de Le terrificanti avventure di Sabrina

Dimenticate Sabrina, vita da strega. Le terrificanti avventure di Sabrina, la nuova serie tv di Netflix incentrata sull'iconico personaggio di Sabrina Spellman, racconterà storie ben più oscure. E questo, a giudicare dal primo teaser trailer diffuso dal servizio di video in streaming, non sembra per niente un male.

Disponibile dal 26 ottobre, in tempo per Halloween, l'ultima creazione di Roberto Aguirre-Sacasa, lo stesso di Riverdale, racconta con un approccio più simile a Rosemary's Baby e L'esorcista che alla comedy del 1996 con Melissa Joan Hart la storia di Sabrina (ora interpretata dall'attrice di Mad Men Kiernan Shipka), una liceale che cerca di riconciliare la propria doppia natura - metà umana, metà strega - mentre combatte le forze maligne che minacciano lei, la sua famiglia e il mondo degli umani.