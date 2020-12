For All Mankind rinnovata in anticipo per una terza stagione ad Apple TV+

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ha dato l'okay a nuovi episodi del drama alternativo ancor prima del debutto della seconda stagione fissato per il 19 febbraio.

La corsa allo spazio di AppleTV+ non si ferma. Il servizio di video in streaming ha appena rinnovato For All Mankind per una terza stagione, mentre gli spettatori sono ancora in attesa della seconda, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 19 febbraio. Dopo aver raccontato le tensioni tra Unione Sovietica e Stati Uniti ambientandole in una realtà alternativa in cui i sovietici sono sbarcati per primi sulla Luna e poi aver fatto un salto in avanti negli anni '80, in piena guerra fredda, la serie di Ronald D. Moore, lo stesso di Battlestar Galactica, tornerà quindi con una terzo ciclo di episodi ambientato presumibilmente ancora più vicino ai giorni nostri.

For All Mankind: Le anticipazioni della seconda stagione

In attesa di conoscere qualcosa in più sulla terza stagione ecco qualche anticipazione sui nuovi episodi della seconda che ripartirà dal 1983, un decennio dopo i fatti della prima stagione. Stando alla descrizione ufficiale "Ronald Reagan è il presidente e le più grandi opportunità della scienza e dell'esplorazione spaziale rischiano di essere sprecate, perché Stati Uniti e sovietici si scontrano continuamente per avere il controllo su siti ricchi di risorse sulla luna. Il Dipartimento della Difesa è passato al Controllo missione e la militarizzazione della NASA diventa centrale nelle storie di diversi personaggi: alcuni la combattono, altri la usano come un'opportunità per promuovere i propri interessi e alcuni si trovano al culmine di un conflitto che potrebbe portare a una guerra nucleare". Nella seconda stagione torneranno Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall e Sonya Walger. A loro si uniranno le new entry Cynthy Wu (Holidate, American Vandal), Coral Peña (24: Legacy, The Post) e Casey W. Johnson (GLOW, Rise).

Ecco il primo trailer della stagione 2 di For All Mankind rilasciato lo scorso luglio in occasione del Comic-Con.