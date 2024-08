Baywatch: Il trailer della docuserie che racconta la serie fenomeno degli anni '90

News Serie TV

After Baywatch: Moment in the Sun sarà disponibile in streaming su Hulu dal 28 agosto.

Il servizio streaming statunitense Hulu ha diffuso il trailer ufficiale di After Baywatch: Moment in the Sun, una nuova docuserie di 4 episodi che si propone come "un'esplorazione nostalgica e penetrante del fenomeno culturale che ha definito un'epoca". Stiamo parlando chiaramente di Baywatch, serie cult degli anni '90 incentrata sulle vite, le relazioni e i salvataggi di un gruppo di guardaspiaggia delle splendide coste della California.

La docuserie After Baywatch: Moment in the Sun

Disponibile in streaming negli Stati Uniti dal 28 agosto (in Italia potrebbe arrivare successivamente su Disney+), After Baywatch: Moment in the Sun offre "uno sguardo senza precedenti sulle star che hanno dato vita ai guardaspiaggia più famosi del mondo. Attraverso dozzine di nuove interviste al cast e filmati mai visti prima, questa docuserie svela come lo show ha catturato la mitologia della cultura balneare californiana, stabilito standard di bellezza fisica per un'intera generazione e capitalizzato sull'adagio 'il sesso vende'".

La docuserie ha coinvolto le star Nicole Eggert (interprete di Roberta Summer Quinn), Carmen Electra (Lani McKenzie), Billy Warlock (Eddie Kramer), Alexandra Paul (Stephanie Holden), Traci Bingham (Jordan Tate), Erika Eleniak (Shauni McClain), Gregory Alan Williams (Garner Ellerbee), David Chokachi (Cody Madison), Jeremy Jackson (Hobie Buchannon) e Michael Newman, così come i co-ideatori Michael Berk e Douglas Schwartz. Sono stati inclusi inoltre un'intervista mai trasmessa con Pamela Anderson (CJ Parker) e oltre un decennio di video amatoriali mai visti prima girati dal cast.