Time: documentario tra i più premiati dell'anno, candidato agli Oscar 2021, è disponibile gratis su Prime Video

Time è il documentario più premiato dell'anno, a partire dal debutto al Sundance Film Festival nel 2020, dove Garrett Bradley ha vinto il Best Director award for US Documentary Competition. Da allora, sia la regista che il film hanno continuato a ricevere importanti riconoscimenti tra cui il Gotham Award, il National Board of Review, il National Society of Film Critics, il New York Film Critics Circle, Los Angeles Film Critics Association, il Black Film Critics Circle, oltre ai premi per la regia a Doc NYC e agli IDA Awards.

La storia raccontata in Time, documentario candidato all'Oscar 2021

Fox Rich è una donna combattiva. Imprenditrice e madre di sei figli maschi, ha trascorso gli ultimi vent’anni della sua vita a battersi per ottenere il rilascio del marito, Rob G. Rich, che sta scontando una condanna a sessant’anni di prigione per una rapina che, in un momento di disperazione, commisero insieme agli inizi degli anni novanta. Alternando i video-diari che Fox ha registrato per Rob nel corso degli anni a scorci intimi della vita quotidiana della donna, la regista Garrett Bradley tratteggia un ritratto ipnotico della resilienza e dell’amore instancabile, elementi necessari per riuscire a prevalere sulle infinite separazioni imposte dal sistema carcerario degli Stati Uniti.

Time accosta filmati del passato e del presente incorniciati dalla voce narrante di Fox e dei suoi figli capace di restituire una prospettiva intima sugli effetti a lungo termine della reclusione: bambini che crescono senza padri, mentre le madri sono obbligate a diventare non solo caregiver,ma anche esperte legali. Rivela anche come le famiglie si sostengano grazie alla speranza assoluta, una fede quasi, di riuscire un giorno a prevalere sulla separazione creata dal complesso sistema carcerario come un antico retaggio di quello che un tempo era la schiavitù. Il film, con il suo bianco e nero e con un ritmo sinfonico, conferisce valore epico alla storia di Fox e Rob. Una storia di lotta, ma anche di amore profondo e resiliente.



Guarda gratis Time su Prime Video

Leggi anche La recensione di Time

Gli altri film nominati agli Oscar 2021 presenti su Prime Video

Sound of Metal

Sound of Metal è una delle sorprese dell'anno, la storia di un batterista pieno di entusiasmo che perde sempre di più l'udito, un dramma che ha lanciato definitivamente Riz Ahmed come uno degli interpreti più completi e interessanti del panorama di questi anni. Candidato all'Oscar 2021 come miglior attore protagonista, condivide la speranze di vittoria con altri colleghi, visto che il film ha totalizzato ben sei candidature, tra cui miglior film.



Sound of Metal: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Guarda Sound of Metal su Prime Video

One night in Miami - Quella notte a Miami...

Presentato in anteprima fuori concorso a Venezia, One Night in Miami - Quella notte a Miami è l'adattamento della pièce omonima di Kemp Powers, con al centro la suggestiva storia, fra il reale e l'immaginario, della notte del 25 febbraio 1964, subito dopo la fine dell'incontro in cui un giovanissimo Cassius Clay diventò campione mondiale dei pesi massimi. Una notte in un motel in cui a festeggiare, e discutere di politica e lotta contro la segregazione, furono Malcom X, Sam Cooke e Jim Brown, oltre allo stesso Clay. Il film ha tre candidature agli Oscar 2021: sceneggiatura non originale, canzone e attore non protagonista per Leslie Odom Jr.



One Night in Miami: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Guarda Quella notte a Miami... su Prime Video

Borat - Seguito di film cinema