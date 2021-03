Oscar 2021, la squadra di Minari ringrazia per le sei candidature: le dichiarazioni commosse

News Cinema

Minari, del regista di origini sudcoreane Lee Isaac Chung, ha incantato i membri dell'Academy, che lo hanno inserito nelle categorie più importanti degli Oscar 2021. Ecco i ringraziamenti del cast, della produttrice e dello stesso Chung.

Minari, il film autobiografico di Lee Isaac Chung, regista americano di origini coreane, ha fatto il pieno di candidature agli Oscar. La storia di una famiglia sudcoreana che negli anni '80 si trasferisce in una zona rurale dell'Arkansas per poter afferrare il sogno americano ha ottenuto la nomination per il miglior film, la miglior regia, il miglior attore protagonista (Steven Yeun), la migliore attrice non protagonista (Yuh-Jung Youn), la migliore sceneggiatura e la miglior colonna sonora originale. Il regista, il cast e la produttrice Christina Oh hanno voluto ringraziare l'Academy, che li ha messi in lizza per le prestigiose statuette a poche settimane dalla vittoria del Golden Globe per il miglior film in lingua straniera.

Leggi anche Minari: la vera storia alla base del film vincitore di un Golden Globe in arrivo con Academy Two

Le dichiarazioni dei candidati all'Oscar per Minari

Christina Oh

"Wow, che incredibile onore. Ringrazio tantissimo i membri dell'Academy e sono piena di gratitudine nei confronti della mia famiglia della Plan B e della squadra di A24. Mando tanto amore e tante congratulazioni a Isaac, Steven, YJ ed Emile! Insieme abbiamo fatto qualcosa di bello".

Lee Isaac Chung

"Ringrazio l'Academy per questo onore. Non pensavo che sarebbe successo questo mentre intraprendevamo il viaggio difficoltoso che questo film è stato, e adesso comprendo perché i momenti degli Oscar sono pieni di infiniti ringraziamenti. Mi sento incredibilmente grato alla famiglia di Minari, al cast e alla troupe che hanno perseverato per rendere il film possibile. Ringrazio specialmente mia madre, mio padre e le mie sorelle, che hanno riempito quella piccola roulotte in Arkansas con cui abbiamo cominciato, e mia moglie e mia figlia che per me valgono più di qualsiasi altra cosa. Per me è una benedizione che l'erba minari che mia nonna ha piantato accanto all'acqua continui a crescere".

Leggi anche Oscar 2021: Riz Ahmed e Steven Yeun due storiche candidature

Leggi anche Oscar 2021: Le Nomination

Steven Yeun

"Ringrazio l'Academy per l'onore di essere stato candidato insieme ad artisti tanto incredibili. Sono anche grato perché vedo riconosciuto anche il talento di Lee Isaac Chung, Youn Yuh Jung, Emile Mosseri e Christina Oh. Se ho imparato qualcosa dallo scorso anno e dall'esperienza di questo film, è che la vita è condivisione. E’ una benedizione per me averla condivisa con il nostro cast straordinario e con la troupe, e se oggi sono qui è per merito loro".

Yuh-Jung Youn

"Nemmeno nei miei sogni un'attrice coreana sarebbe mai stata candidata all'Oscar e non posso credere che ora quell'attrice sia io! Mi sento incredibilmente onorata. Ringrazio molto l'AMPAS, l'A24, la Plan B, la mia famiglia di Minari e il cast e la troupe al completo. Abbiamo fatto questo film con amore e vi ringrazio di averci riamato. E grazie, Isaac. Tutto questo è merito tuo!".

Minari è stato acquistato da Academy Two, che lo distribuirà non appena riapriranno le sale. Di Academy Two è anche un altro film, candidato all'Oscar per il Miglior film Internazionale: Quo vadis, Aida? di Jasmila Žbanić, già nominato a 2 premi Bafta come miglior film in lingua straniera e miglior regia e ai Golden Globe, e presentato in Concorso a Venezia 77. Quo vadis, Aida? è la ricostruzione dei tragici eventi di Srebrenica del 1995 in cui oltre 8000 bosniaci musulmani furono trucidati dalle truppe serbe del generale Mladić.