Official Secrets: il trailer del thriller politico con Keira Knightley

Tra i film presentati al Sundance Film Festival di quest'anno c'era anche un thriller politico con Keira Knightley, intitolato Official Secrets e tratto da un libro intitolato "The Spy Who Tried to Stop a War”, a sua volta basato sulla vera storia di Katharine Gun, appartenente ai servizi di spionaggio britannici (per la precisione, alla National Security Agency).

Torniamo indietro nel tempo fino al 2003, durante la presidenza Bush, quando si stava per iniziare la guerra contro l'Iraq sulla base di presunte armi di distruzione di massa detenute da Saddam Hussein. In maniera analoga a quanto fatto da altri "whistleblowers", la Gun rese noto un rapporto top secret sullo spionaggio illegale di membri del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, orchestrato dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Il risultato di questa operazione di spionaggio fu che i due paesi ricattarono le nazioni più piccole perché votassero a favore della guerra.

Il film inizialmente avrebbe dovuto essere girato nel 2016 con un cast che comprendeva Harrison Ford, Anthony Hopkins e Gillian Anderson, diretti da Justin Chadwick. Nel 2017 è stato invece realizzato con un nuovo cast che comprende Matt Smith, Ralph Fiennes, Matthew Goode e Rhys Ifans e un nuovo regista, il sudafricano Gavin Hood, il cui Tsotsi vinse l'Oscar per il miglior film straniero nel 2007 e che ha anche diretto X-Men Le origini: Wolverine e Ender's Game.

Official Secrets arriverà nei cinema americani il 23 agosto. Da noi verrà distribuito da Videa, ancora non sappiamo quando. Questo è il trailer ufficiale.