Non odiare: un film-comandamento con Alessandro Gassmann per superare il vuoto morale e civile dei nostri tempi

News Cinema

Scritto e diretto da Mauro Mancini, Non odiare racconta la necessità di spezzare la catena dell'odio per cambiare presente e futuro, senza dimenticare il passato. Il film, con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco e Luka Zunic, presentato con successo alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia, è da oggi nei cinema.

Non odiare.

Un titolo, quello del film di Mauro Mancini applaudito al Festival di Venezia, dove era programmato dalla Settimana della Critica, che sembra un comandamento. "L'undicesimo comandamento," l'ha infatti definito Alessandro Gassmann, protagonista con Sara Serraiocco e Luka Zunic. Un comandamento più importante che mai per i tempi che viviamo, in cui il conflitto social e sociale, le contrapposizioni nette, da tifoserie, su ogni argomento possibile e immaginabile, debordano spesso in astio, aggressività, violenza verbale e, purtroppo, non solo.



Il film di Mancini gira attorno alle conseguenze del massimo picco di odio e crudeltà della storia umana, quello rappresentato dal nazismo e dalla Shoa. Gassmann vi interpreta infatti un chirurgo ebreo unico testimone di un grave incidente stradale che, sconvolto dal vedere una svastica tatuata sul petto della vittima, non le presta soccorso ma la lascia morire prima dell'arrivo dell'ambulanza che ha lui stesso chiamato. Ma poi, dilaniato dal senso di colpa, decide di avvicinare la famiglia del defunto, assumendo la figlia come colf, e incrociando la sua strada con un figlio adolescente che è un rabbioso naziskin.

"Abbiamo preso spunto da un fatto di cronaca avvenuto a Paderborn, in Germania," spiega Mancini. "Un medico ebreo si rifiutò di operare un paziente a causa del vistoso tatuaggio nazista che aveva sulla spalla. Il medico, dopo essersi fatto sostituire da un collega, ha dichiarato: 'non posso conciliare l’intervento chirurgico con la mia coscienza'. La stessa coscienza che abbiamo immaginato impedisca al nostro protagonista di soccorrere lo sconosciuto dell’incidente."

Non odiare: la recensione del film Leggi anche