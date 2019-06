Nastri d'Argento 2019: Il Traditore trionfa con 7 premi

News Cinema

Oltre a Bellocchio, Favino, Lo Cascio e Ferracane, vincono Anna Foglietta, Stefano Fresi, Paola Cortellesi, Marina Confalone.

Com'era prevedibile, a fare incetta di Nastri d'Argento, i premi del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, arrivati all'edizione numero 73, è stato Il Traditore di Marco Bellocchio, che ha avuto sette riconoscimenti (miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, per citare i premi più importanti). Anna Foglietta ha vinto il Nastro come miglior attrice protagonista, mentre il SNGCI ha giudicato Marina Confalone miglior attrice non protagonista. La migliore commedia è Bangla, la migliore attrice comica è Paola Cortellesi, il miglior attore comico Stefano Fresi, che si è aggiudicato anche il Premio Nino Manfredi. Un Nastro Speciale, infine, è andato sia a Serena Rossi per la sua performance in Io sono Mia che alla voce di Noemi, che abbiamo sentito cantare "Domani è un altro giorno" di Ornella Vanoni nell'omonimo film di Simone Spada con Marco Giallini e Valerio Mastandrea.

Ecco i vincitori dei Nastri d'Argento 2019:

Miglior Film

Il Traditore

Miglior Regista

Marco Bellocchio (Il Traditore)

Miglior Regista Esordiente

Leonardo D'Agostini (Il Campione), Valerio Mastandrea (Ride)

Miglior Soggetto

Paola Randi (Tito e gli alieni)

Migliore Sceneggiatura

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo

Con la collaborazione di Francesco Licata (Il Traditore)

Migliore commedia

Bangla (Phaim Bhuiyan)

Miglior Produttore

Groenlandia Film (Il Primo Re, Il Campione)

Miglior Attore Protagonista

Pierfrancesco Favino (Il Traditore)

Miglior Attrice Protagonista

Anna Foglietta (Un giorno all'improvviso)

Miglior Attore Non Protagonista

Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane (Il Traditore)

Miglior Attrice Non Protagonista

Marina Confalone (Il vizio della speranza)

Miglior Attore di Commedia

Stefano Fresi (C'è tempo, L'uomo che comprò la luna)

Miglior Attrice di Commedia

Paola Cortellesi (Ma cosa ci dice il cervello)

Migliore Fotografia

Daniele Ciprì (Il Primo Re, La Paranza dei Bambini)

Migliore Scenografia

Carmine Guarino (Il vizio della speranza)

Migliori Costumi

Giulia Piersanti (Suspiria)

Miglior Montaggio

Francesca Calvelli (Il Traditore)

Miglior Sonoro in Presa Diretta

Angelo Bonanni (Il Primo Re)

Miglior Colonna Sonora

Nicola Piovani (Il Traditore)

Miglior Canzone Originale

A' speranza - autore e interprete Enzo Avitabile (Il vizio della speranza)

