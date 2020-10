Megan Fox insanguinata e ammanettata a un morto nelle prime foto di Till Death!

News Cinema

Dopo essere sparita dai radar per qualche tempo, Megan Fox inizia a far parlare nuovamente di sé. Dopo il trailer di Rogue, ecco le immagini di un nuovo thriller di chiara ispirazione kinghiana.

Dopo essere sparita dai radar per qualche tempo, Megan Fox inizia a far parlare nuovamente di sé.

Dopo il trailer di Rogue, thriller d'azione che la vede armata contro un branco di leoni affamati, ecco l'attrice america nelle prime immagini ufficiali di Til Death!, un nuovo thriller di chiara ispirazione kinghiana (laddove il King in questione è quello del "Gioco di Gerald").

Qui sopra e di seguito potete ammirare Megan Fox in tutto il suo splendore, sebbene ricoperta di sangue e ammanettata a un cadavere.









Leggi anche Megan Fox: che ne è stato della sua carriera?

Nel film diretto dall'esordiente S.K. Dale, le cui riprese sono appena terminate in Bulgaria, l'attrice interpreta il ruolo di una donna che viene lasciata ammanettata al marito morto da qualche perverso personaggio animato da una non meglio specificata sete di vendetta, e che deve sopravvivere nonostante l'arrivo imminente di sicari che vogliono finire il lavoro e far fuori pure lei.

Prodotto da Millennium Media, Til Death vede protagonisti anche Eoin Macken, Aml Ameen, Callan Mulvey e Jack Roth, ed è basato su una sceneggiatura originale di Jason Carvey.