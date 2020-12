Martin Eden miglior film del 2020 secondo il New York Times

News Cinema

Il film di Pietro Marcello con Luca Marinelli che adatta liberamente il romanzo di Jack London è il film più bello dell'anno secondo Manohla Dargis, mentre l'altro critico del NYT, A.O. Scott, lo piazza al quarto posto della sua top ten.

Come ogni anno, il New York Times ha chiesto ai suoi due critici cinematografici titolari, Manohla Dargis e A.O. Scott, di stilare le loro top ten relative ai film più belli visti nel 2020.

Al primo posto della sua classifica, Dargis ha messo Martin Eden di Pietro Marcello. Scott, che invece ha scelto Borat 2 come miglior film del 2020, ha comunque piazzato il libero adattamento del romanzo di Jack London interpretato da Luca Marinelli al quarto posto della sua classifica.

In entrambi i casi, Martin Eden è l'unico film italiano presente nelle due top ten, che vi riportiamo qui di seguito.



Martin Eden: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

I migliori film del 2020 secondo Manohla Dargis del New York Times

I migliori film del 2020 secondo A.O. Scott del New York Times