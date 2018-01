Iwan Rheon e Daniel Webber entrano nel cast di The Dirt, biopic sui Motley Crue

Come già noto l'autobiografia scritta dai Motley Crue insieme a Neil Strauss diventerà il film The Dirt. Arriva ora la notizia che le due giovani star del piccolo schermo Iwan Rheon (Il Trono di Spade, Inhumans) e Daniel Webber (The Punisher su Netflix) sono entrati nel cast ddel film, dove interpreteranno rispettivamente il chitarrista Mick Mars e il solista Vince Neil. Precedentemente erano già stati presi a bordo Douglas Booth per per il ruolo di Nikki Sixx e Machine Gun Kelly per quello del batterista Tommy Lee.

Le riprese dell'adattamento cinematografico, che ha avuto una pre-produzione lunghissima e abbastanza tormentata, inizieranno il prossimo febbraio. Alla regia troveremo Jeff Tremaine, che lvorerà sulla sceneggiatura scritta da Rich Wilkes, Tom Kapinos e Amanda Adelson.

Il libro è una resoconto molto sincero non solo dell'ascesa di una delle band più famose degli anni '80, ma anche di come i membri del gruppo dovettero affrontare al culmine del successo anche i loro demoni personali, soprattutto l'abuso di sostanze supefacienti.

Un primo tentativo di portare al cinema la storia dei Motley Crue è stato fatto addirittura nel 2003. I membri della band figurano nel progetto come co-produttori.