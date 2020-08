Ferragosto ridà vigore al boxoffice italiano: Volevo nascondermi incassa 100 mila euro

News Cinema

Il pubblico sta riprendendo confidenza con la sala: Volevo nascondermi porta al cinema nel weekend di Ferragosto oltre 17mila persone.

In questo universo parallelo in cui il Covid-19 ci ha portato, abbiamo notizie con titoli che altrimenti sarebbero risultati surreali. Il weekend di Ferragosto, che nel DNA degli italiani è codificato come vacanza all'aperto, un periodo dell'anno agli antipodi rispetto al weekend di Natale per il mercato cinematografico, sta portando vento di speranza e ottimismo. Che Ferragosto potesse ridare vigore a box office italiano è una notizia tanto sorprendente quanto attesa. L'industria del cinema e le associazioni di categoria lavorano da anni per convincere gli spettatori che andare al cinema nei mesi estivi può essere ugualmente piacevole e, in questo particolare momento, grazie allo stoicismo di arene estive e sale cinematografiche con le attuali difficoltà logistiche, la programmazione di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti ha richiamato un totale di 17 mila spettatori per un incasso di 99.500 euro (secondo dati Cinetel).



Al secondo posto del box office del weekend troviamo Gli anni più belli con poco meno di 15mila euro. Il film di Gabriele Muccino ha aiutato il pubblico in queste settimane a riprendere confidenza con la sala cinematografica. Al terzo e quarto posto con circa 10mila euro ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo con Odio l'estate e Inception di Christopher Nolan che festeggia il decimo anniversario in attesa dell'uscita di Tenet il prossimo 26 agosto. Volevo nascondermi, che è valso a Elio Germano l'Orso d'Argento come Miglior Attore al Festival di Berlino 2020, aumenterà il numero di copie nelle sale dal 19 agosto, giorno in cui arriverà anche il family movie firmato Disney/Pixar Onward - Oltre la magia.

