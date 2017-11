Eddie Redmayne e Felicity Jones torneranno a recitare insieme in The Aeronauts

Felicity Jones ed Eddie Redmayne torneranno a recitare insieme in The Aeronauts, produzione originale targata Amazon Studios. I due hanno già fatto coppia ne La teoria del tutto, biopic sulla vita di Stephen Hawking che ha regalato alla prima la nomination all'Oscar come miglior attrice e al secondo addirittura la statuetta come miglior attore.

Nel film di prossima produzione la Jones interpreterà il pilota di mongolfiere Amelia Wren, mentre Redmayne sarà lo scienziato James Glaisher. Nel 1862 la coppia si lanciò in un viaggio straordinario alla scoperta dei cieli. Nel loro percorso volarono più in alto di quanto qualsiasi altra mongolfiera avesse mai fatto. I due fecero scoperte incredibili, volando addirittura ai punti dell'atmosfera, ma dovettero anche affrontare una grande prova di sopravvivenza.

Alla regia di The Aeronatus troveremo Tom Harper, autore lo scorso anno della minisierie War & Peace con Paul Dano e Lily James. La sceneggiatura del film è invece stata scritta da Jack Thorne, scrittore del copione adattato del successo sorprendente di Wonder.

E i prossimi progetti di Redmayne e della Jones? Il primo sarà nuovamente Newt Scamander in Animali fantastici 2: i crimini di Grindenwald, mentre l'attrice sta girando in questi giorni On the Basis of Sex, storia vera di Ruth Bader Ginsburg, Giudice attualmente membro della Corte Suprema degli Stati Uniti.