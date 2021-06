Bruce Willis e Megan Fox a caccia di serial killer nel trailer (anche red band) di Midnight in the Switchgrass

News Cinema

Le star di Die Hard e di Transformers, entrambi da qualche tempo dediti agli straight to video, recitano per la prima volta insieme in un thriller che debutterà a fine luglio negli Stati Uniti. Ecco il trailer di Midnight in the Switchgrass.

Sono oramai alcuni anni che Bruce Willis, una delle più amate star di azione degli anni Novanta, prestatosi anche al cinema autoriale di gente come Quentin Tarantino, M. Night Shyamalan e Wes Anderson, si presta generosamente e senza imbarazzi a recitare come protagonista dei cosiddetti straight to video, quei film di non elevatissimo valore artistico o commerciale che una volta debuttavano direttamente in DVD, e che oggi nel migliore dei casi finiscono direttamente in streaming sulle piattaforme.

Una strada, quella percorsa da Willis, comune a molti altri interpreti hollywodiani che, magari caduti un po' in disgrazia per una serie di motivi, sbarcano il lunario con produzioni di seconda fascia. È il caso, per esempio, di Megan Fox, che dopo qualche anno passato al vertice dello stardom internazionale grazie a film come i primi due Transformers di Michael Bay o Jennifer's Body, è lentamente scivolata nell'oblio, per poi sparire dai radar per qualche anno e tornare a farsi vedere solo di recente con film come Rogue.

In qualche modo, era destino che le strade di queste due star fossero destinate a incrociarsi, e ora è accaduto.

Bruce Willis e Megan Fox sono i protagonisti di Midnight in the Switchgrass, un thriller diretto da Randall Emmett (quello della la casa di produzione Emmett - Furla, specializzata in produzioni di questo tipo) e scritto da Alan Horsnail che debutterà a fine luglio negli Stati Uniti, prima in alcune sale selezionate e in streaming, e dopo qualche giorno in home video.

Nel film i due sono agenti dell'FBI impegnati nella caccia a un serial killer, e con loro nel cast ci sono anche Emile Hirsch, Lukas Haas, Machine Gun Kelly, Caitlin Carmichael e Sistine Stallone.

Mentre si trovano in Florida per un altro caso, gli agenti dell'FBI Helter (Willis) e Lombardo (Fox) incrociano la loro strada con quella dell'agente di polizia Crawford (Hirsch), che sta indagando su una serie di omicidi di donne che sembrano essere collegati tra loro. Lombardo e Crawford decidono di lavorare asseieme per una missione sotto copertura, ma l'operazione va terribilmente storta, mettendo Lombardo in un grave pericolo e Crawford a confronto con un serial killer in un gioco contorto del gatto col topo.