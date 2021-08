Best Sellers: Michael Caine scrittore capriccioso e misantropo nel trailer del film

News Cinema

Michael Caine duetta magnificamente con Aubrey Plaza in Best Sellers, una commedia un po’ road movie su uno scrittore irascibile e una casa editrice sull'orlo del collasso. Del film è uscito il trailer.

Nonostante i suoi 88 anni, Michael Caine non perde né smalto, né grinta né bravura, e continua indisturbato a lavorare per il cinema. Oggi lo possiamo ammirare nel trailer di Best Sellers, un film che è anche un po’ road movie nel quale l’attore duetta con Aubrey Plaza.

Best Sellers mescola la commedia alla tenerezza e vede Aubrey Plaza nel ruolo di una donna che ha ereditato dal padre una casa editrice. Per non farla fallire, convince un anziano scrittore a mettersi all’opera su un nuovo romanzo e parte con lui per un tour promozionale. Nel cast del film ci sono anche Ellen Wong, Scott Speedman e Cary Elwes, mentre la regia è di Lina Roessler, attrice canadese qui al suo esordio dietro alla macchina da presa.

Best Sellers arriverà nelle sale USA e on demand il prossimo 17 settembre. Ecco dunque la sinossi e il trailer. Ricordiamo che l’ultimo film in cui abbiamo visto Michael Caine su grande schermo è stato Tenet di Christopher Nolan. L'attore ha recitato anche nell'action Twist, rivisitazione assai originale del libro di Charles Dickens "Oliver Twist" disponibile invece in streaming su NOW.

Lucy Standbridge (Aubrey Plaza) ha ederitato la casa editrice di suo padre, che è quasi fallita per via di libri di scarsa qualità. La donna scopre che Harris Shaw (Michael Caine), un solitario, irascibile e alcolizzato scrittore che decenni prima ha dato lustro alla casa editrice, le deve un libro. In un ultimo e disperato tentativo di salvare il business, Lucy e Harris pubblicano il nuovo libro dello scrittore e partono per un infernale tour promozionale che cambia entrambi profondamente e inaspettatamente.