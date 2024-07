TIM Summer Hits, stasera su Rai1, il best of dell'evento musicale

News TV

Oggi, venerdì 26 luglio 2024, ci aspetta il meglio dell'evento musicale di TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai1.

The best of di TIM Summer Hits

Questa sera , venerdì 26 luglio 2024, va in onda in prima serata il Best of di TIM Summer Hits, un appuntamento speciale per rivivere alcuni dei momenti più belli della kermesse canora condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2.Una serata che ha come protagonista sempre Piazza del Popolo a Roma, che si anima in compagnia di grandi artisti e della loro musica, vera e propria colonna sonora dell’estate 2024.



Tante le esibizioni che si potranno rivedere durante la serata e, nel dettaglio, questi gli artisti che si alterneranno: Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Benji & Fede, Big Mama, Bresh, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Elodie, Emis Killa, Emma, Gaia, Ghali, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Irama, Jvli, Mahmood, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Raf, Ricchi E Poveri, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Umberto Tozzi. Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato, con la loro ironia ed energia, accompagneranno il pubblico nell’anteprima tv condotta dalla coppia Andrea Delogu e Carlo Conti.

Il meglio di TIM Summer Hits ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1