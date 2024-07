TIM Summer Hits, ospiti e cantanti della quarta serata, questa sera su Rai1

News TV

Oggi, venerdì 19 luglio 2024, ci aspetta il quarto appuntamento dell'evento musicale di TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai1.

Oggi, venerdì 19 luglio 2024, ci aspetta il quarto appuntamento dell'evento musicale di TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai1.

TIM Summer Hits: i cantanti che si esibiranno

In diretta da Piazza del Popolo a Roma, venerdì 19 luglio in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2, quarto appuntamento con TIM Summer Hits, la kermesse musicale dell’estate 2024, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Come di consueto, sono tanti gli artisti che saliranno sul palco, portando la loro musica in piazza e nelle case dei telespettatori. I protagonisti di questa puntata sono: Aiello; Ana Mena; Anna; Benji & Fede, BNKR44; Boomdabash; Colapesce Dimartino; Cristiano Malgioglio; Dargen D’Amico; Emma; Fabrizio Moro; Jvli; La Rappresentante di Lista; La Sad; Michele Bravi; Mr Rain; Noemi; Olly; Orietta Berti; Paola & Chiara; Piero Pelù; Rhove; Ricchi e Poveri; Santi Francesi; Sarah.

Durante la serata andrà in onda la performance dei BNKR44 insieme a Pino D’Angiò: si tratta dell’ultima esibizione televisiva dell’artista, inizialmente prevista nella seconda puntata del TIM Summer Hits e non andata in onda a seguito della sua improvvisa scomparsa. Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato, con la loro ironia ed energia, accompagneranno il pubblico nell’anteprima tv condotta dalla coppia Andrea Delogu e Carlo Conti.

La quarta serata di TIM Summer Hits ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1