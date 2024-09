The Floor - Ne rimarrà solo uno: le novità del game show con Ciro Priello e Fabio Balsamo

News TV

È ufficialmente partita la seconda stagione di The Floor - Ne rimarrà solo uno, il game show in onda su Rai 2 e condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo: "La verà difficoltà del gioco per i concorrenti è non perdere la concentrazione".

Ieri, martedì 10 settembre 2024, in prima serata su Rai 2 è andata in onda la prima puntata della seconda stagione di The Floor - Ne Rimarrà Solo Uno. Al timone Ciro Priello e Fabio Balsamo che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, hanno svelato alcune novità del game show.

Le novità del game show di Rai 2

Ciro Priello e Fabio Balsamo, i due simpatici membri dei The Jackal, sono tornati sul piccolo schermo con la seconda edizione di The Floor - Ne rimarrà solo uno. Ieri, martedì 10 settembre 2024, è andata in onda la prima puntata del game show, che ha sfidato la partenza della stagione invernale di Temptation Island su Canale 5.

I nuovi protagonisti di The Floor - Ne rimarrà solo uno si sfideranno in duelli a eliminazione diretta e dovranno conquistare l'intero campo di gioco per aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro in gettoni d'oro. Due le novità nella nuova stagione: la prima riguarda i concorrenti che potranno beneficiare di una "golden star" che permetterà loro di avere 5 secondi in più, mentre la seconda riguarda il rapporto tra Ciro e Fabio.

Le rivelazioni di Ciro Priello e Fabio Balsamo

Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, i due conduttori membri dei The Jackal hanno parlato della nuova edizione dello show. Il primo a prendere la parola è stato Ciro che ha commentato il successo di The Floor - Ne rimarrà solo uno e parlato dei concorrenti che decidono di mettersi in gioco:

È stata una splendida sorpresa. Nonostante sia un format nuovo, siamo riusciti a conquistare una bella fetta di pubblico, in particolare i bambini. Abbiamo introdotto la "golden star", un bonus di secondi in più assegnato al concorrente che riesce a vincere tre duelli consecutivi. La verà difficoltà del gioco per i concorrenti è non perdere la concentrazione. Il fattore tempo incide molto.

A fargli eco Balsamo, che ha dichiarato:

La prima edizione ci è servita bene per capire le dinamiche. Nelle nuove puntate cerchiamo di personalizzarlo un pò di più. L'aspetto più importante è mantenere lo spirito goliardico per tutto il tempo. Si impara giocando. Si impara giocando.