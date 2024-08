Temptation Island torna a settembre: ecco il promo ufficiale della prossima edizione (VIDEO)

News TV

Temptation Island è pronto a sbarcare sul piccolo schermo nella sua edizione autunnale: il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia tornerà in onda a settembre su Canale 5.

Il promo ufficiale della nuova stagione di Temptation Island

Visto il grandissimo successo dell'ultima stagione di Temptation Island, che ha mantenuto una media di più di tre milioni di telespettatori incollati allo schermo ogni settimana, la produzione ha deciso di regalare ai numerosi fan la prima versione autunnale del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Per la prima volta nella storia del programma, Temptation Island tornerà sul piccolo schermo nella sua edizione autunnale. La conferma è arrivata poche ore fa direttamente dalla pagina ufficiale Instagram della trasmissione, che ha pubblicato il primo promo ufficiale svelando anche la data della messa in onda:

"Un nuovo viaggio nei sentimenti sta per arrivare e nuove coppie sono pronte a partire per mettere alla prova il loro amore... #TemptationIsland torna a Settembre su Canale 5", si legge sulla pagina ufficiale del docu-reality di Canale 5. Al momento, però, non conosciamo l’identità né il numero delle coppie che decideranno di mettere alla prova i propri sentimenti nel villaggio delle tentazioni in Sardegna.

Nel cast del Gf arrivano i protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island

Anche quest'anno le porte del Grande Fratello si apriranno per alcuni protagonisti di Temptation Island. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Dagospia, pare che Lino Giuliano e Alessia Pascarella entreranno nella famosa Casa di Cinecittà e non saranno soli. Insieme a loro, infatti, ci sarà anche la tentatrice Maika Randazzo, che sta frequentando il campano. Se così fosse si ripresenterebbe il famoso triangolo che qualche mese fa ha visto protagonisti Perla Vatiero, Greta Rossetti e Miko Brunetti.

