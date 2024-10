Temptation Island le anticipazioni della puntata di martedì 1 ottobre, questa sera su Canale 5

News TV

Oggi, martedì 1 ottobre2024, ci aspetta il quarto appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo le anticipazioni della quarta puntata.

Temptation Island: le anticipazioni della qurta puntata, questa sera su Canale 5

Stasera, martedì 2 ottobre, in prima serata su Canale 5, ci sarà il quarto imperdibile appuntamento con le storie d’amore di "Temptation Island".

Nella puntata di questa sera, scopriremo quali nuovi e sorprendenti sviluppi ci attendono in questo viaggio nei sentimenti. Diandra accetterà il falò di confronto anticipato richiesto dal fidanzato Valerio?

Nel frattempo, Anna, dopo aver visto diversi video che coinvolgono Alfred e la single Sofia, rifletterà sulle sue incertezze e nuove consapevolezze. Il percorso delle altre quattro coppie — Antonio e Titty, Federica e Alfonso, Giulia e Mirco, Millie e Michele — proseguirà con dinamiche sempre più coinvolgenti.

Le sei coppie che stanno proseguendo il loro percorso a Temptation Island sono:

Diandra e Valerio:

Diandra, veterinaria e imprenditrice 37enne, e Valerio, impiegato 44enne, sono una coppia stabile da oltre 7 anni e convivono a Roma. Lei è originaria di Firenze, lui di Brindisi, e Valerio vorrebbe che Diandra lasciasse il suo lavoro a Roma per trasferirsi con lui nella sua città natale, dove ha la sua famiglia. Diandra, tuttavia, ha ambizioni che non coincidono con l'idea di una vita semplice. Valerio si sente trascurato, credendo che la carriera di Diandra non lasci spazio al loro amore.

Titty e Antonio:

Antonio, 27 anni, e Titty, 24, convivono da un anno dopo una relazione di tre. La gelosia di Titty è il fulcro dei loro problemi, con Antonio che non può uscire senza di lei o senza una persona di cui lei si fidi. La sfiducia di Titty deriva dal fatto che Antonio all'inizio della loro storia frequentava un'altra ragazza. Nonostante Antonio abbia cercato di dimostrare il suo amore, persino con gesti plateali come un tatuaggio e una proposta di matrimonio a Parigi, le tensioni continuano.

Mirco e Giulia:

Giulia, 30 anni, e Mirco, 31, stanno insieme da 9 anni. Giulia ha dubbi sul futuro della loro relazione a causa di continui litigi, in cui Mirco le ha spesso chiesto di lasciare la loro casa. Ha scelto di partecipare al programma per chiarire i suoi sentimenti, mentre Mirco vuole decidere se il loro legame può ancora durare.

Alfred e Anna:

Anna, 27 anni, psicologa, e Alfred, 25, operaio, stanno insieme da quasi 2 anni. La loro relazione è segnata da problemi di fiducia, soprattutto a seguito di un tradimento di Alfred che Anna non riesce a superare. Nonostante tutto, Anna continua a sentirsi la parte più coinvolta della coppia, mentre Alfred sembra più distante.

Federica e Alfonso:

Federica, 20 anni, estetista, e Alfonso, 25, gestore di un locale, sono fidanzati da 8 anni e convivono da quasi uno. Federica ha sacrificato molto per Alfonso, che è estremamente possessivo. Non le permette di uscire o divertirsi con le amiche, e il suo comportamento soffocante ha raggiunto il culmine quando Alfonso si è presentato senza preavviso durante un suo corso di formazione a Roma. Federica vuole ritrovare la sua libertà e la sua indipendenza, mentre Alfonso partecipa al programma per capire se può fidarsi di lei.

Il quarto appuntamento con Temptation Island, ci aspetta questa sera a partire dalla 21.20 su Canale 5

