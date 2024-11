Tale e Quale Show: le anticipazioni della settima puntata, venerdì 1 novembre

News TV

Negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma tutto è pronto per il settimo appuntamento con Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 in onda oggi, venerdì 1 novembre alle 21.25.

Tale e Quale Show: le anticipazioni della sesta puntata, venerdì 1 novembre

Sale la tensione tra i concorrenti per la scalata alla classifica - in vista della finale - nel penultimo appuntamento con “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 1 novembre alle 21.25 su Rai 1.

Nella scorsa puntata Kelly Joyce si è aggiudicata il primo posto grazie a all’interpretazione di Grace Jones in “I’ve seen that face before (Libertango)”, seguita da Feisal Bonciani e Giulia Penna. Attualmente in testa alla classifica provvisoria c’è Verdiana, sul podio anche Bonciani e Joyce. I distacchi tra i partecipanti sono minimi, pertanto potrebbero esserci inaspettati ribaltoni. Ecco gli abbinamenti della serata: Simone Annicchiarico renderà omaggio al grande Joe Cocker; Massimo Bagnato si immedesimerà in Sergio Endrigo; Thomas Bocchimpani vestirà i panni di Morten Harket; il cantante del famoso complesso degli "A-Ha"; Feisal Bonciani ricorderà il mito di Michael Jackson; Kelly Joyce proverà a confermarsi con Rihanna; Justine Mattera farà rivivere Don Lurio; Giulia Penna si trasformerà in Ornella Vanoni; Roberto Ciufoli sarà uno (o "una") dei Ricchi e Poveri, ma non si sa ancora chi; Amelia Villano avrà le sembianze di LP; Verdiana proverà a confermarsi leader con Anna Oxa; Carmen Di Pietro sarà una delle Gemelle Kessler.

La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata da un quarto giudice straordinario: Massimo Lopez. Con il loro giudizio e con il supporto del pubblico da casa, che potrà votare tramite i social del programma, i protagonisti verranno valutati in base alla loro capacità di immedesimarsi nei personaggi che interpretano. Ogni performance è resa unica dalle basi musicali e dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre i partecipanti ricevono una formazione continua da un team di tutor, tra cui i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre all’actor coach Emanuela Aureli.

Tra gli artisti che stanno calcando il palco c'è il conduttore televisivo Simone Annicchiarico. Figlio d’arte (il padre era Walter Chiari e la madre Alida Chelli), il suo debutto televisivo risale al 1995 nel programma per bambini in onda su Rai2 “Arriba!!! Arriba!!!”, nel quale affiancava la conduttrice Heather Parisi. Sempre su Rai 2, nel 2010 ha condotto il game show “TV Mania”. Molte le sue partecipazioni a programmi delle emittenti private.

La settima puntata di Tale e Quale Show ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1