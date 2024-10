Se mi lasci non vale, svelate le coppie che parteciperanno al reality Rai

News TV

Se mi lasci non vale è il nuovo reality dei sentimenti della Rai: ecco chi sono le sei coppie protagoniste del programma.

Se mi lasci non vale è il nuovo reality dedicato alle coppie e all'amore che andrà in onda su Rai2 a partire dal 21 ottobre fino al 21 novembre. Condotto da Luca Barbareschi, il programma è stato già additato come la versione Rai del ben collaudato Temptation Island ed è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company.

Se mi lasci non vale, ecco le sei coppie che parteciperanno al programma

Secondo quanto riportato dal counicato ufficiale di Rai, Luca Barbareschi guiderà 6 coppie in crisi che desiderano rimettersi in gioco e provare a riaccendere la passione nella loro relazione. Il percorso durerà quattro settimane e le coppie saranno collocate all'interno di una villa, dove verranno sottoposte a prove di vario tipo: esperimenti sociali, candid camera (in house e outdoor). Aiutati da coach e attraverso confronti individuali e di coppia, proveranno a comprendere se il loro amore è abbastanza forte e se i problemi della loro storia potranno essere risolti.

Al termine dell'ultima puntata di Se mi lasci non vale, la coppia deciderà se lasciare il programma insieme o da single. Le sei coppie che parteciperanno al reality sono state svelate di recente da TvBlog. Tutti e 12 i partecipanti sono accomunati dal desiderio di ricucire il loro rapporto e riaccendere l'interesse reciproco, che si è spento con il tempo.

Clarisse e Alessandro: la prima ha 29 anni ed è originaria del Burkina Faso. Si è trasferita in Italia quando aveva 12 anni e lavora come cuoca in una casa di riposo. Alessandro ha 31 anni ed è attualmente disoccupato. Ha una grande passione per la musica e una famiglia benestante che ha spesso provveduto a lui. Entrambi vorrebbero crearsi una famiglia, ma le loro condizioni non glielo permettono. Inoltre, Clarisse è convinta che il compagno non sia abbastanza responsabile per diventare padre.

Federica e Andrea: lei ha 35 anni e lavora come content creator per i social ed è descritta come "energica, vitale ed estroversa". Dopo dieci anni ha finalmente raggiunto una certa indipendenza e sicurezza sul lavoro. Andrea ha 41 anni e si occupa di trading online. La coppia ha una figlia, Chiara, e si è trasferita a Dubai, ma da un anno hanno iniziato a vivere in case separate. Forse per colpa di un tradimento o per le difficoltà che in quanto coppia stanno affrontando. Partecipare a Se mi lasci non vale gli permetterà di ritrovare il loro legame?

Se mi lasci non vale, ecco chi sono le altre coppie del programma

A Se mi lasci non vale partecipano anche Floriana e Alessandro. Floriana ha 25 anni ed è originaria di Bari e gestisce con il fidanzato Alessandro un negozio di abbigliamento. Tuttavia, si lamenta spesso della superficialità del compagno che avrebbe in testa solo una cosa: divertirsi. Alessandro ha 28 anni ed è uno sportivo agonista che trascorre la maggior parte del tempo in palestra ad allenarsi. Stando alla sua presentazione, non ascolterebbe molto i bisogni di Floriana, preferendo concentrarsi sui suoi interessi. Pur essendo molto uniti e affiatati, i due non vedono un futuro a causa della mancanza di obiettivi comuni.

Giulia e Mirko: sposati da nove anni, con tre figli, all'apparenza sembrano innamorati e senza alcun problema. Giulia ha 33 anni ed è di Roma, è una libera porgessionista ed è molto innamorata del marito. Mirko ha 38 anni ed è un autista di autobus. Dice di amare molto la moglie, ma sente di non essere ricambiato. Questa loro incomprensione reciproca verrà colmata dalla partecipazione al programma?

Michela e Andrea: lei ha 27 anni, è un'ottima ascoltatrice e tende a mettere al primo posto i bisogni di Andrea prima dei suoi. Lui ha 29 anni ed è geloso e possessivo, non accetta che Michela vada fuori a ballare, ma la regola non sembra valere per lui. I due stanno insieme da 12 anni, ma non hanno mai convissuto. Michela tuttavia vorrebbe fare un passo avanti nel loro rapporto, anche se non sa se ciò che prova per Andrea sia amore o abitutdine. Lui, invece, non sente alcuna esigenza di portare la relazione a un altro livello.

Aneta e Daniel: 28 anni lei, si trasferisce in Italia quando ha 5 anni, lui ha 32 anni, ha vissuto in Australia dove ha lavorato come pizzaiolo e muratore. Ex pugile, è molto attento al suo aspetto fisico. Sono descritti come "spumeggianti" e hanno diversi interessi in comune, ma sembrano incapaci di comunicare e di comprendere le emozioni del partner.