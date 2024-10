Sanremo 2025: ecco i primi undici possibili cantanti in gara

Mercoledì (Seconda Serata) : 12 Campioni si esibiranno, votati dal pubblico tramite Televoto e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso del 50%. Nella stessa serata, si svolgerà la prima semifinale per le Nuove Proposte.

Giovedì (Terza Serata) : Simile alla serata precedente, con un’altra semifinale per le Nuove Proposte, individuando il secondo finalista.

Venerdì (Quarta Serata): Dedicata alle Cover, i cantanti in gara affiancati da artisti ospiti reinterpretiamo brani storici. La finale per le Nuove Proposte avrà luogo in questa serata.