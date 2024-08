Noos - l'avventura della conoscenza ritorna su Rai1: ecco quando andrà in onda il programma di Alberto Angela

News TV

Dopo qualche settimana di pausa, ritorna su Rai1 Noos - l'avventura della conoscenza, programma di divulgazione condotto da Alberto Angela. Ecco quando andrà in onda!

Noos - l'avventura della conoscenza torna in tv con tre nuovi appuntamenti: il programma divulgativo di Alberto Angela andrà in onda con tre serate,dopo lo spostamento avvenuto a fine luglio, in concomitanza con la messa in onda, su Canale5, di Temptation Island. Ecco quando andranno in onda le nuove puntate della trasmissione.

Dopo lo spostamento a fine luglio, Noos - l'avventura della conoscenza, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela, tornerà su RaiUno in tre prime serate. Ma quando andrà in onda la trasmissione? Le date della messa in onda sono il 22 e il 29 agosto e il 5 settembre. Nei nuovi appuntamenti verranno approfonditi temi di archeologia, con la collaborazione di Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, mentre Massimo Polidoro si occuperà di trattare le fake news nell'informazione.

Spazio anche ai documentari dedicati alla Natura e alla geopolitica con Carlo Lucarelli e Dario Fabbri e non mancheranno temi legati alla storia del pianeta con il filosofo della scienza Telmo Pievani, così come sarà possibile assistere a dialoghi tra Samantha Cristoforetti e Alberto Angela sull'esplorazione spaziale.

Noos - l'avventura della conoscenza, il programma di Alberto Angela sostituito a fine luglio

Noos - l'avventura della conoscenza sarebbe dovuta andare in onda già a fine luglio, ma a causa degli ascolti deludenti - che non superavano il 13% di share - Rai aveva deciso di sospenderne la messa in onda e spostare gli ultimi appuntamenti del programma divulgativo a fine agosto.

La speranza dei dirigenti Rai era che il programma di divulgazione con la conduzione di Alberto Angela potesse raggiungere le vette di Ulisse o Meraviglie, con quest'ultimo in particolare che riesce a imporsi con ottimi risultati nella prima serata. Tuttavia, dati i risultati, i vertici dell'azienda di Viale Mazzini hanno optato per uno slittamento a fine agosto.

Dopo le numerose speculazioni, secondo cui la decisione era in parte motivata dalla concorrenza di Temptation Island in onda su Canale5 nelle stesse serate, Rai aveva divulgato una nota in cui precisava che non aveva deciso di interrompere o cancellare il programma, ma solo farlo slittare per tutelarne l'eccellenza:

"La decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela “Noos” al 22 agosto è stata presa da Rai – in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela. Non a caso, “Noos” risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai – per riprendere le parole dello stesso Angela – continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi. E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela – in tutti i campi del sapere continua"