Noos - L'avventura della conoscenza, Rai sostiuisce il programma di Alberto Angela per i bassi ascolti

Non proseguirà Noos - L'avventura della conoscenza, programma di divulgazione condotto da Alberto Angela. Rai ha infatti deciso di non mandarlo in onda a causa dei bassi ascolti.

Si interrompe la programmazione di Noos - L'avventura della conoscenza, il nuovo programma di divulgazione di Alberto Angela in onda su Rai1. L'azienda di Viale Mazzini, infatti, ha deciso che visti i bassi ascolti la trasmissione non andrà in onda giovedì 25 luglio.

Noos - L'avventura della conoscenza, sospeso il programma di Alberto Angela: Rai lo rimuove dai palinsesti estivi per i bassi ascolti

Secondo quanto riferisce Davide Maggio, Noos - L'avventura della conoscenza non andrà in onda, come stabilito, giovedì 25 luglio in prima serata e sembra che la trasmissione condotta da Alberto Angela non sarà presente nel palinsesto neppure per le prossime due settimane. Rai ha deciso così di sosstituire il programma a causa dei bassi ascolti registrati.

noos - L'avventura della conoscenza aveva collezionato un iniziale 13,6% di share, per poi crollare a 11,5% con poco meno di un milione e mezzo di telespettatori. La speranza dei dirigenti Rai era che il programma di divulgazione con la conduzione di Alberto Angela potesse raggiungere le vette di Ulisse o Meraviglie, con quest'ultimo in particolare che riesce a imporsi con ottimi risultati nella prima serata. Tuttavia, la speranza è stata vana e Rai ha deciso di far chiudere i battenti in anticipo alla trasmissione.

Nonostante nell'ultima puntata Alberto Angela avesse lasciato intendere che c'erano ancora alcuni servizi da mandare in onda, pare che Noos - L'avventura della conoscenza si interrompa prima del tempo e che le ultime puntate non andranno in onda, ma saranno sostituite da un film.

Noos - L'avventura della conoscenza perde contro Temptation Island

Gli ascolti deludenti derivano probabilmente anche dalla presenza, nei palinsesti tv di Temptation Island. Il reality estivo prodotto da Fascino e condotto da Filippo Bisciglia si è confermato ancora una volta un campione di share per le serate estive, collezionando già solo con la prima puntata un ottimo 36%.

Percentuali che, in media, si ripetono a ogni puntata, rendendo il programma di Canale5 uno dei più seguiti delle serate estive e rendendo perciò impossibile per Noos - L'avventura della conoscenza riuscire a superare le storie dei protagonisti della trasmissione Mediaset.

Le ultime due puntate di Temptation Island sono attese mercoledì 24 e giovedì 25 luglio e già sembrano presagire un'altra conferma per quanto riguarda le percentuali di spettatori che resteranno incollati allo schermo per conoscere cosa succederà ai protagonisti di questa edizione.