Mauro Rostagno. L'uomo che voleva cambiare il mondo su Sky e NOW dal 26 febbraio

News TV

I 26 febbraio su Sky Documentaries e in streaming su NOW arriva il documentario in due parti Mauro Rostagno. L'uomo che voleva cambiare il mondo, sui tanti aspetti del giornalista assassinato dalla mafia nel 1988. A presentarlo, tra gli altri, Roberto Saviano e la figlia Maddalena Rostagna.

Parafrasando una celebre frase si potrebbe (dovrebbe) dire “Chiedi chi era Mauro Rostagno”. Il merito di riscoprire e restituire piena giustizia alla figura e alla storia di questo straordinario, anticonformista e affascinante personaggio del secolo scorso, assassinato dalla mafia nel 1988, spetta a Sky, che svolge una vera e propria opera di servizio pubblico col documentario in due puntate Mauro Rostagno – L'uomo che voleva cambiare il mondo, che andrà in onda il 26 febbraio su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Roberto Saviano e Stefano Piedimonte mentre la regia è di Giovanni Troilo e nel documentario vediamo e ascoltiamo le voci di chi gli fu vicino in vari periodi della sua breve ma multiforme esistenza, dagli ex compagni di Lotta Continua Marco Boato e Enrico Deaglio, ad Andrea Majid Valcarenghi e al suo collaboratore e operatore televisivo che oggi dirige Saman, la comunità terapeutica per tossicodipendenti da lui fondata, ma soprattutto della moglie Chicca Roveri, della figlia Maddalena (il cui libro, “Il suono di una sola mano. Storia di mio padre Mauro Rostagno” ha ispirato questo lavoro), della figlia della prima moglie e della sorella Carla. Tutte e tutti lo ricordano con immutato amore, ammirazione e stima per il suo percorso di vita, la sua ironia, il suo coraggio, la sua capacità di reinventarsi restando sempre fedele a se stesso e ai propri valori.

A noi, che questo bellissimo documentario lo abbiamo visto in anteprima, quest'uomo sempre sorridente e carismatico ricordato quella splendida canzone che è “L'uomo che cammina sui pezzi di vetro” di Francesco De Gregori, soprattutto nei versi che dicono “e non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai, però stati bene dove stai”. Perché Mauro Rostagno, che ci hanno tolto a soli 46 anni, lo hanno seguito in moltissimi nella sua breve ma influente vita: studente impegnato alla facoltà di sociologia di Trento, fondatore di Lotta Continua ma lontano dalle teorie dell'azione armata, seguace di Osho a Pune in India, fondatore a Trapani della comunità Saman, che da ashram spirituale diventa comunità di recupero, infine reporter che scoperchia i traffici mafiosi che coinvolgono anche i politici locali del trapanese, una zona della Sicilia fino ad allora “creduta” o meglio, fatta credere, tranquilla. Coi pochi mezzi che ha, Rostagno impiega i suoi ragazzi in una piccola tv locale, RTC, li manda in giro a fare inchieste di costume e inizia a parlare di quello di cui tutti tacciono, diventando in poco tempo popolarissimo e seguito. Fino al tragico agguato che gli toglierà la vita. Ai suoi funerali, l'intera città si riversa in strada e i più indignati sono proprio i giovani, che oggi meritano di riscoprirne la figura, ancora moderna e necessaria. A presentare il documentario alla stampa, stamani, c'erano produttori (Roberto Pisoni di Sky e Carlo Degli Esposti di Palomar) e autori, ma soprattutto Roberto Saviano e Maddalena Rostagno, i cui interventi su Mauro Rostagno sono stati coinvolgenti ed emozionanti, oltre che commossi e di cui vi proponiamo alcuni brevi momenti in attesa delle nostre interviste.

Così Saviano ha raccontato il suo lavoro su Mauro Rostagno: "Ho lavorato su una figura che mi è apparsa al termine dello studio incredibilmente epica e sono riuscito a vederne l'allegria, la dissidenza e la fantasia. Prima di approcciarmi alla sua vita io avevo visto il militante, il terapeuta e ho visto poi l'uomo nei suoi passaggi di pelle, nelle sue trasformazioni, in questo slancio straordinario di farsi attraversare dalla vita e sperimentare le proprie idee. Con Stefano Piedimonte abbiamo a un certo punto deciso di non dimenticarci mai questo elemento in nessun passaggio della scritture di questo documentario. Le idee, le istituzioni, le ideologie, gli orizzonti per Rostagno sono sempre in uno spazio diverso del laboratorio quotidiano della vita ed è questo che lo rende anche così carismatico. Il carisma è - una definizione che mi piace molto - la possibilità di avere un sogno premonitore che tutti gli altri condividono e che prima dell'incontro con quella persona ignoravano di poter avere. Questo sogno premonitore e il suo modo di stare al mondo era il carisma che lo rendeva un magnete per tutti".

Maddalena Rostagno, che ha dovuto lottare a lungo per veder riconosciuta la figura del padre in tutto il suo valore: "Sono felice che questo documentario funzioni. Avevo il timore che ho avuto in questi anni, in cui spesso ho sentito le parole vittima ed eroe associate a mio padre. Io non riesco ad associare in particolar modo la parola vittima a mio padre e penso che questo documentario sia riuscito a far arrivare di lui la sua passione totale per quello che faceva, però con una allegria di base che è stata restituita. Insomma, io ce lo ritrovo abbastanza", Stefano Piedimonte ha scritto il documentario con Saviano e spiega la necessità di un approccio completo a un protagonista così importante della nostra storia: "Mauro Rostagno non ha seguito la corrente, in qualche modo l'ha condizionata in positivo e quindi la sua vita è profondamente legata agli eventi storici della nostra nazione. Quello che forse è risultato immediatamente come una necessità per tutti noi che abbiamo lavorato a questo documentario è rendere l'ampiezza di un personaggio come Mauro Rostagno, nel senso che noi dobbiamo essere una cosa o un'altra perché altrimenti la storia rischia di dimenticarci. Quando invece siamo, come accade raramente nella storia umana, troppo ampi, troppo vasti, rischiamo di non incidere nella sostanza di questo pianeta e Mauro Rostagno era troppe cose e troppo bene. Quindi la necessità era renderne la figura, perché molto spesso anche persone di cultura elevata e preparazione culturale conoscono altri personaggi ma rischiano di dimenticare o di non ricordare abbastanza bene la storia di Mauro Rostagno e spero che siamo riusciti a sottolineare ancora un po' di più la grandezza di un uomo paradossalmente troppo grande".

Giovanni Troilo, il regista: "Questa storia contiene molte storie e tante vite e ci siamo a lungo interrogati su come poter poterla raccontare, forse l'unica soluzione sarebbe stata il multiverso, e allora abbiamo scelto invece di procedere proprio in modo semplice, mettendo un po' in fila queste vite e lavorando tantissimo sui repertori. Nel corso di questi anni di lavoro ti sembra quasi di conoscere Mauro Rostagno attraverso tutto il materiale di repertorio che visioni e poi l'altro elemento chiave è stato lavorare sulle testimonianze, sulle interviste e in questo senso abbiamo fatto una scelta forte e cioè quella di prendere tutte queste testimonianze, di chi quelle vite le ha vissute tutte e quelle di chi ha vissuto solo una delle vite di di Mauro Rostagno e portarle a Trapani, in una piccola tv come era la RTC di Rostagno e questo è stato credo un elemento determinante. (…) Non abbiamo potuto utilizzare tutte le interviste, ma una che non c'è e a cui tengo molto è la chiacchierata fatta con Paolo Palmeri, compagno di Rostagno a Trento, che diceva “Mauro era un marziano e ci ha stregati tutti con con il suo modo incredibile di entrare in empatia anche con la sofferenza altrui”. Questo suo essere marziano in tutte le vite ha significato anche essere sempre molto centrato rispetto alla vita che in quel momento stava vivendo e io credo che in questo senso un po' ci aiuti Agamben, quando definisce il senso di contemporaneo come la capacità di essere al centro delle cose ma sempre un pochino laterali, per poter buttare un fascio di luce nelle tenebre e Mauro questo fascio di luce ce lo buttava con il sorriso, con l'ironia, riuscendo sempre in tutte le sue vite a lavorare sul senso di comunità e questo oggi dove tutto tende all'isolamento è un insegnamento fondamentale".

L'insegnamento principale di Mauro Rostagno per Roberto Saviano si riassume in una serie di verbi, più esortativi che imperativi: "Ama, trasformati, scherza, appassionati, lasciati attraversare. Abbiamo cercato di tracciare con una singola parola ogni volta che ci imbarcavamo in una metamorfosi di Rostagno, metamorfosi che lo rende così autentico perché non va a smentire la scelta precedente ma somma vita a vita. (...) Maddalena ci ha tenuto a ricordare più volte di quanto fosse anche egocentrico, concentrato su di sé, incline a creare soprattutto uno spazio in cui lui potesse sentirsi comodo e realizzato, Non ha la tipica declinazione da missionario che pone il senso della sua vita nel sacrificio. E' sempre allegro o comunque cerca l'allegria, è sempre capace di partire da sé ed è questo lo spirito di servizio - un'espressione che non gli sarebbe piaciuta - che ho trovato nel suo lavoro, cercare la connessione perché è in quella che trovo nutrimento e senso di vita. Non sto sacrificando me stesso, non sto semplicemente credendo di dover rinunciare a me, anzi, per non rinunciare a me io mi moltiplico nelle mille possibilità politiche, ideali, empiriche. Da lui ho imparato l'infinita bellezza della trasformazione e un coraggio importante anche sul piano estetico: immaginate oggi condurre un telegiornale “antagonista” (una parola che gli sarebbe piaciuta nella prima parte della sua vita, non nella seconda), vestito sempre di bianco, immaginate anche come sarebbe stato compreso benissimo dalle nuove generazioni, perché in quel simbolo c'è un'immediatezza. Tra il marxista di Trento, il terapeuta, l'arancione, il giornalista del TG e l'appassionato di musica che vuole costruire centri culturali, in realtà c'è continuità assoluta nella ricerca di incontrare l'altro e imparare, cercare un altro mondo possibile nella miseria, nella difficoltà e in chi nel mondo non è compreso e che quindi liberando se stesso libera tutti gli altri. Questo l'ho trovato meravigliosamente epico".

Lasciamo l'ultima parola delle molte spese a commento della presentazione a Maddalena Rostagno, che ci dice cosa cambia per lei con la realizzazione di questo documentario: "Penso che sia finalmente uno strumento per veicolare la sua figura a chi non lo ricorda, le persone che lo hanno conosciuto personalmente o le generazioni immediatamente dopo, che comunque hanno sentito parlare di lui, che oggi avrebbe più di 80 anni, ormai sono anzianotte. Per me per esempio è fondamentale poter consegnare questo lavoro a mio figlio, che lo ha sentito solo raccontato da me che sono perdutamente innamorata di quest'uomo. In questo modo la sua figura può essere veicolata a nuove generazioni. Non era il migliore di tutti o il più bravo di tutti, però la sua vita vale la pena di essere raccontata, non solo per quello che ha rappresentato ma perché può essere appunto in un momento come questo, di appiattimento e disaffezione, di ispirazione e presa di coscienza dei giovani, che a modo loro e senza necessità di imitarlo siano ispirati a prendere spunto dalla sua passione per gli altri, quindi sono contenta".

Noi vi invitiamo a scoprire o riscoprire questa importante e ancora poco conosciuta figura della nostra storia vedendo su Sky Documentaries o su NOW, dal prossimo 26 febbraio, Mauro Rostagno. L'uomo che voleva cambiare il mondo e intanto vi presentiamo il trailer.