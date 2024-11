La Talpa – Who is the mole: debutto vincente su Canale 5

News TV

Oltre 3 milioni di spettatori su Canale 5 e Mediaset Infinity per il debutto de La Talpa – Who is the mole.

Ieri, martedì 5 novembre ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione del celebre reality "La Talpa – Who is the Mole" condotta da Diletta Leotta, che quest’anno porta sullo schermo una formula del tutto innovativa, sfruttando una narrazione crossmediale che si sviluppa contemporaneamente su due piattaforme, Canale 5 e Mediaset Infinity.

La Talpa: gli ascolti della prima puntata

La prima puntata ha registrato Oltre 3 milioni (3.065.000) di spettatori su Canale 5 e Mediaset Infinity .In particolare, su Canale 5, “La Talpa” si è aggiudicata la serata sul pubblico attivo con una share del 16% e 2.250.000 spettatori totali. Sulla piattaforma Mediaset Infinity, le anticipazioni che hanno introdotto gli spettatori ai meccanismi del programma sono state viste da 815.000 individui. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare, ottenendo un ottimo riscontro. La Talpa è il contenuto di intrattenimento on demand più visto di tutte le piattaforme digital dell’ultima settimana. Sui social con l’hashtag ufficiale #LaTalpa, il reality ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

Questa edizione offre una visione approfondita e su misura, con modalità di fruizione differenti tra il tradizionale formato lineare della TV e i contenuti on-demand dello streaming. Mediaset Infinity, infatti, permette agli spettatori di seguire il reality con un’anticipazione speciale che introduce alle dinamiche del gioco. Inoltre, dal 7 novembre, la piattaforma ospiterà "La Talpa Detection", un contenuto esclusivo che approfondirà il tema dell’indagine e anticiperà, ogni settimana, la puntata in onda su Canale 5, concentrandosi sugli elementi di investigazione e sui sospetti crescenti verso i concorrenti

Il cuore del programma è un’indagine continua e interattiva. I concorrenti dovranno risolvere misteri, affrontare prove fisiche e mentali, e osservare i comportamenti sospetti dei compagni. Il pubblico potrà vivere i momenti di tensione, i colpi di scena e le storie personali dei concorrenti, che si intrecceranno con l’incessante caccia alla Talpa, tra sospetti, falsi indizi e depistaggi.

