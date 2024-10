Il Conte di Montecristo: Bille August e Sam Claflin riportano Dumas in TV, con qualche licenza letteraria che non dispiace!

News TV

Il Conte di Montecristo torna in TV. Ecco cosa ne pensiamo del prossimo appuntamento imperdibile di Rai1 con Sam Claflin, Lino Guanciale e Gabriella Pession.

Alexandre Dumas torna in TV e lo fa grazie al regista Billie August e all’attore Sam Claflin, interprete di Edmond Dantès ne Il Conte di Montecristo. Non fatevi ingannare dal titolo in inglese con cui è stato presentato nel programma della Festa del Cinema di Roma 2024 e dal regista danese, la serie TV, in otto prime serate, è una produzione Rai Fiction e sarà presto uno dei prossimi appuntamenti – tra i più attesi – delle prime serate di Rai1. Un’opera internazionale il nostro Conte di Montecristo e un prodotto che a noi, appassionati di letteratura francese e di storia moderna e postmoderna, non ancora contemporanea, è piaciuta moltissimo.

La serie Il Conte di Montecristo è quel qualcosa che ci mancava, quella parte di passato culturale che mai tramonterà, che avremmo sempre voluto rivedere in TV, in chiaro, e che ci fa ben sperare che le generazioni future si appassionino come noi, anzi come chi vi scrive, ormai matura classicista, alle storie senza tempo di Alexandre Dumas padre e anche figlio. Ma veniamo a quello che abbiamo potuto vedere nell'anteprima stampa – nell’ambito della Festa del Cinema – che ci ha fatto sfrigolare le papille gustative.

Il Conte di Montecristo o The Count of Monte Cristo: Alexandre Dumas torna in TV con qualche piacevole rilettura

La serie Il Conte di Montecristo si propone di portare il grande e molto criticato romanzo omonimo di Alexandre Dumas. Sono stati in molti, in passato, a elogiare e scudisciare pesantemente il romanziere francese per una trama complessa e a volte quasi “mal scritta” (vedi Umberto Eco). Montecristo talvolta appassiona, talvolta non piace e pensiamo che anche questa serie avrà questo destino e non tanto per la storia, abbastanza rispettosa dell’originale, quanto per alcune scelte del regista, che a onor del vero hanno costretto anche me a rispolverare nozioni quasi dimenticate sulla letteratura francese e sui personaggi del romanzo.

Sam Claflin è inappuntabile. Il suo Edmond Dantès è un personaggio cupo, passionale e misterioso come deve essere e non guasta, secondo me, il bell’aspetto dell’attore, che accompagna il grande appeal che Edmond avrà, con tutti i suoi personaggi, sui suoi nemici ma anche sui suoi amici. Non ci siamo forse mai voluti o potuti soffermare su come avrebbe potuto davvero essere fisicamente Dantès ma probabilmente avrebbe avuto la stessa presenza scenica – anzi forse di più – dell’attore inglese. Attorno a lui, sin dai primi episodi, prendono vita gli antagonisti e i comprimari e per qualche minuto abbiamo cercato di capire dove fossero finiti alcuni dei personaggi principali del romanzo.

Ci spieghiamo meglio. I puristi della letteratura francese e coloro che desiderano vedere opere esattamente corrispondenti all’originale, storceranno sicuramente il naso nel non vedere Giovanni Bertuccio, il braccio destro del conte, nella serie sostituito da Jacopo, presente nel romanzo ma non avente le stesse funzioni di Giovanni. Stessa cosa per Ettore, il servo muto, nel romanzo chiamato Alì e ben più importante che nella trasposizione televisiva.

Il bandito Vampa, interpretato da Lino Guanciale, svolge le funzioni del suo personaggio nel romanzo ma acquista anche quelle di Benedetto alias Andrea Cavalcanti, figlio illegittimo di Villefort – il procuratore che per salvare la sua reputazione ha accusato ingiustamente Edmond – e di Hermine Danglars, interpretata da Gabriella Pession. Questa e altre incongruenze con il romanzo originale sono le licenze letterarie che al premio Oscar Bille August dobbiamo perdonare, soprattutto perché non intaccano, di fatto, la storia di vendetta e di contrasto perenne tra bene e male qual è Il Conte di Montecristo.

Il Conte di Montecristo: la serie ci è piaciuta, ecco perché

Aspettiamo con ansia di vedere il Conte di Montecristo in TV e di vederlo su Rai1 ma soprattutto attendiamo con molta curiosità le reazioni del pubblico e di sapere se un romanzo così tanto famoso ma a volte dimenticato, piaccia o non piaccia agli spettatori di oggi, abituati a storie più veloci, più crude e cruente rispetto alla vendetta ponderata e organizzata in ogni minimo dettaglio di Edmond Dantès. Ci sembra quasi di vedere una serie a tratti thriller, a tratti gialla, a tratti quasi carica di passione da farci ricordare i drama delle Soap Opera turche. Ovviamente non sto dicendo che Il Conte di Montecristo somigli a una Soap o sia un lento racconto ma sto dicendo che la rivincita di Dantès di August è un racconto così particolareggiato e così forte, a cui forse non siamo più così tanto abituati.

E che sia un racconto in cui la contrapposizione tra bene e male e la vendetta con tutti gli effetti che provoca, siano i veri protagonisti, lo rappresenta l’uso nella fotografia dei toni del blu, blu scuro e del giallo. Scarseggiano le scene in cui uno dei due colori predomina sull’altro, a simboleggiare che nell’oscurità più cupa, la speranza salvifica dell’amore, quello per Mercedes - interpretata da Ana Girardot - mai dimenticato da Dantès ma anche quello che lui prova per i suoi amici, non è mai schiacciata e mai annientata, neanche nei momenti più difficili passati con l’Abate Faria, uno spettacolare e indescrivibile Jeremy Irons.

Sui costumi un plauso e una critica. Sicuramente dietro alla scelta sartoriale c’è un grande studio ma sulle acconciature e sulle divise, di un blu davvero molto, troppo pulito, alzerei un pochino la mano. Certo è un appunto davvero certosino così come lo è quest’altro che vi sto per dire: avrei davvero gradito che nella versione originale della serie, piena di attori italiani, si parlasse maggiormente italiano. È un po’ strano vedere un romano parlare inglese nella Roma di metà Ottocento, semmai francese anche se, e i romani saranno d’accordo con noi, manco i francesi a noi italiani piacevano tanto!

In sintesi: Il Conte di Montecristo è da vedere, da gustare nelle serate serali quelle di non troppo relax, quelle insomma in cui c’è ancora un briciolo di attenzione ma grazie Bille August per questo regalo letterario, grazie Rai Fiction e grazie a Sam Claflin per aver riportato in TV una storia di un antieroe sempre più contemporaneo.