Eurovision 2025, ecco in quale città della Svizzera si terrà la prossima edizione

Eurovision Song Contest 2025 ha trovato finalmente la città che lo ospiterà: diffuse in queste ore le prime informazioni sulla 69esima edizione della kermesse canora internazionale. Data la vittoria della Svizzera all'ultima edizione, sarà questa la nazione che ospiterà il Contest nel mese di maggio 2025.

L'11 maggio Nemo, cantante rappresentante della Svizzera, ha trionfato alla 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest. L'Italia gareggiava con Angelina Mango e la sua La noia, vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Dato che la vittoria è andata a Nemo, sarà la Svizzera a ospitare la prossima edizione.

Poco fa, l'European Broadcasting Union, l'EBU, e l'emittente organizzatrice SRG SSR hanno svelato quale città della Svizzera ospiterà il Contest: l'evento sarà tenuto a Basilea, la capitale culturale del paese, nell'arena St. Jakobshalle. La manifestazione avrà inizio il 13 maggio 2025 con la prima semifinale, per proseguire con le date del 15 maggio e la finalissima il 17 maggio:

Intervistata da Sorrisi e Canzoni tv, per quanto riguarda la sua preparazione all'Eurovision, Angelina ha dichiarato:

"Con me ci saranno cinque ballerine, ragazze gentili ma dalla personalità forte. Mi sono presentata come un foglio bianco, tutte le paure che si hanno si tolgono lavorando. Sto accumulando più amore possibile, starò lontana da casa rischio di essere distratta da un mondo così gigante [...] Ho tagliato il brano a causa del regolamento, ma non è stato così traumatico. Le cose importante de La Noia sono l'umanità che traspare e l'energia, non erano racchiuse in 7/8 secondi...Qui ho trovato un'accoglienza e un calore incredibili. È stato assurdo. Cerco di non dare peso alla competizione, vedo questa occasione come un Festival che unisce culture e nazioni, non penso tanto alla gara perché mi pare che vada in contrasto con la musica. Sono tra le favorite, mi pesa solo a livello scaramantico...i peperoncini me li porto nel dubbio...però mi fa piacere. Se all'estero vedono qualcosa di buono in me, pur non conoscendo il mio passato e la storia della mia famiglia, è ancora più gratificante."

Nonostante alcuni intoppi e rumors che si erano diffusi su una sua crisi nei camerini, Angelina Mango è poi salita sul palco e si è scatenata e ha fatto scatenare il pubblico, riuscendo a piazzarsi al nono posto.