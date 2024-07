Cornetto Battiti Live, stasera su Canale 5 la seconda puntata: ecco gli artisti che si esibiranno sul palco

News TV

Tutte le anticipazioni della seconda serata di Cornetto Battiti Live: tra gli artisti che si alterneranno sul palco i The Kolors, Elodie, Emma, Annalisa, Tananai, Tony Effe e Gaia, Alessandra Amoroso, Mida, Rose Villain, Holden, Big Mama, ComaCose, Clara, Olly e Santi Francesi.

Stasera, lunedì 15 luglio 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Cornetto Battiti Live, il festival musicale condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Questa settimana spazio alle performance di Elodie da Bari e dei The Kolors da Gravina. Ad accompagnare gli artisti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi di ‘Amici’.

Cornetto Battiti live: i cantanti del secondo appuntamento

Dopo il grande successo della prima puntata, stasera su Canale 5 andrà in onda il nuovo appuntamento con Cornetto Battiti Live. Sul palco sul mare della piazza di Molfetta, si alterneranno i The Kolors, Elodie, Emma, Annalisa, Tananai, Tony Effe, Gaia, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Mida, Rose Villain, Renga e Nek, Gabry Ponte, Holden, Paola e Chiara, Cristiano Malgioglio, Baby K, Big Mama, ComaCose, Clara, Olly e Santi Francesi.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più belle e apprezzate località della Puglia. In questa nuova puntata, Elodie si esibirà da Bari, mentre i The Kolors faranno tappa a Gravina. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi di Amici.

Ricordiamo che da oggi, lunedì 15 luglio, i fan possono scoprire i retroscena del festival grazie a "Backstage Battiti Live", un appuntamento quotidiano in onda su Italia 1 alle 13:50 e condotto da Stefano Corti, comico e inviato de "Le Iene". Battiti Live è visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La seconda puntata di Cornetto Battiti Live, ci aspetta stasera, alle 21.30 su Canale 5.