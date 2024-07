Amici 23, Mida avrebbe un nuovo amore dopo Gaia?

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni, Mida, ex allievo di Amici23, avrebbe già voltato pagina dopo la fine della sua storia d'amore con Gaia De Martino.

Nessun ritorno di fiamma tra Mida e Gaia De Martino, entrambi allievi dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante e la ballerina si sono conosciuti ad Amici 23 e hanno intrapreso una tenera storia d'amore terminata poco prima del Serale. Dopo l'eliminazione di entrambi dal talent di Canale5, i fan li hanno visti spesso insieme e hanno sperato che avessero deciso di concedersi una seconda opportunità. Tuttavia, recenti rumors sembrano indicare che Mida abbia trovato un nuovo amore dopo Gaia...

Amici 23, Mida ha un nuovo amore dopo Gaia?

Gaia De Martino e Mida sono stati una delle coppie più amate di Amici 23: soprannominati dai fan GuguGaga, hanno vissuto una romantica storia d'amore fino a poco prima dell'inizio del Serale. Nonostante Mida fosse stato chiaro nel mettere un punto alla loro storia d'amore, Gaia ha sempre sperato in un ritorno di fiamma e con lei i fan che li hanno seguiti.

Purtroppo, sembra che le speranze della ballerina e dei sostenitori della coppia debbano essere disattese. Secondo un'indiscrezione lanciata già qualche settimana fa dall'esperto di gossip Amedeo Venza, tra Gaia e Mida sarebbero nati dei dissapori che li avrebbero allontanati nuovamente. E, come se non bastasse, sembra che il cantante di Amici 23 abbia già trovato un nuovo amore.

La segnalazione è stata lanciata sempre da Venza, il quale ha riferito tra le sue stories su Instagram che il cantante della squadra di Lorella Cuccarini avrebbe dimenticato Gaia De Martino e avrebbe intrapreso una relazione con Alice Carollo. Quest'ultima è una nota tiktoker e lei e Mida sono apparsi spesso in diversi video e live sul suo canale, tanto da far sollevare diversi dubbi sulla natura dei loro rapporti.

Amici 23, Mida e Gaia: nessun ritorno di fiamma?

Durante il Serale, i fan di Amici 23 hanno sperato di vedere Gaia e Mida tornare insieme: da parte della ballerina, infatti, il sentimento non era mai svanito, ma anche il cantante, nonostante avesse deciso di chiudere la storia con De Martino, aveva più volte dimostrato di tenere ancora alla ballerina.

Lo aveva dimostrato il suo sguardo preoccupato durante un ballottaggio che aveva rischiato di far uscire dal programma proprio Gaia e dopo la sua eliminazione le aveva dedicato la cover di una canzone per chiederle scusa del suo comportamento negli ultimi mesi.

Al di fuori del programma, inoltre, Gaia aveva seguito Mida durante il suo tour instore, accompagnandolo in varie città d'Italia. La ballerina e il cantante erano stati paparazzati insieme anche a Napoli, dove sembra che sia stata proprio Gaia insieme ad alcuni amici a prelevare Mida per accompagnarlo all'incontro con i fan. Nonostante entrambi avessero lasciato una porta aperta sulla loro storia, dichiarandolo in più di un'occasione, alla fine sembra che tra loro non ci sia nessun ritorno di fiamma, visti i recenti sviluppi.

