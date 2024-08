Cornetto Battiti Live, è stato il festival musicale più visto dell’estate italiana

News TV

Ieri, con la quinta puntata, si è conclusa l'edizione 2024 di Cornetto Battiti Live, l'evento musicale dell'estate italiana dall'incantevole palco sul mare della piazza di Molfetta, condotto da Ilary Blasi con Alvin e Rebecca Staffelli.

Grande Successo per Cornetto Battiti Live, l'evento musicale di Canale 5

La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha registrato numeri record tra il pubblico giovane: media del 24.9% di share sul target 15-34 anni e del 29.5% sul target 15-19 anni, con puntate che hanno superato il 43% di share. Un bilancio davvero vincente per Cornetto Battiti Live su Canale 5: con media del 19.42% di share, che sale al 21.6% di share sul pubblico attivo (2.266.000 telespettatori) è il festival musicale più visto dell’estate italiana.

Il Cornetto Battiti Live è uno degli eventi musicali estivi più popolari in Italia, organizzato e trasmesso da Radio Norba. Nato nel 2003, il festival è diventato un appuntamento fisso per gli amanti della musica pop, soprattutto nel Sud Italia. Il Battiti Live si svolge in diverse città del Sud Italia, toccando località come Bari, Gallipoli, Trani e altre, portando sul palco artisti italiani e internazionali di grande successo. Gli eventi sono gratuiti e all'aperto, permettendo a migliaia di persone di assistere alle performance dal vivo. Ogni anno, il palco del Battiti Live ha ospitato un ampio spettro di artisti, che vanno dai più celebri cantanti pop e rap italiani Quest'anno, tra i tanti artisti. si sono esibiti: Angelina Mango, Annalisa J-Ax, Achille Lauro, Emma Marrone, Fedez, The Kolors, Elodie,, Annalisa, Tananai, Tony Effe e Gaia, Alessandra Amoroso, Mida, Rose Villain.

Le dichiarazioni di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

"Un successo oltre ogni aspettativa, quello di “Cornetto Battiti Live” su Canale 5. Lo show musicale estivo ha superato ogni concorrente e confermato la formula vincente. Grazie a Marco Montrone e al suo staff, al regista Luigi Antonini, alla conduzione della brillantissima Ilary Blasi, con Alvin e Rebecca Staffelli. Grande musica, grandi performance, grandi risultati. Bravi!"