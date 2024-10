Che Tempo Che Fa, le anticipazioni della puntata di domenica 27 ottobre: ospite Johnny Depp

News TV

Oggi, domenica 27 ottobre 2024 dalle 19.30 in diretta sul NOVE. nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: gli ospiti della puntata.

Oggi, domenica 27 ottobre 2024 dalle 19.30 in diretta sul NOVE, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: gli ospiti della puntata

Che Tempo Che Fa: ospite in esclusiva, la star hollywoodiana Johnny Depp

In esclusiva tv l‘icona del cinema mondiale Johnny Depp, in occasione dell’uscita del suo nuovo attesissimo film da regista “Modi - Tre giorni sulle ali della follia”, nelle sale dal 21 novembre, presentato oggi in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, dove la star hollywoodiana riceverà il Premio alla Carriera. Acclamato attore, regista, musicista e produttore cinematografico, in oltre 40 anni di straordinaria carriera Johnny Depp ha interpretato ruoli iconici entrati nella storia del cinema come Jack Sparrow, nella celebre saga dei “Pirati dei Caraibi”, e numerosi personaggi nati dal genio di Tim Burton, tra cui Edward mani di forbice nell’omonimo film e Willy Wonka ne “La fabbrica di cioccolato”. Ospiti di Fabio Fazio insieme a Depp i protagonisti di “Modi - Tre giorni sulle ali della follia”, Riccardo Scamarcio, nei panni di Modigliani, e Antonia Desplat, in quelli della sua musa Beatrice Hastings

Per la prima volta sul NOVE Milena Gabanelli, nelle librerie con l’inchiesta “Codice rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato”, scritto insieme a Simona Ravizza.

Giorgia, conduttrice della diciottesima edizione di “X-Factor” e live a “Che tempo che fa” con il suo ultimo singolo “Niente di male”.

E ancora: Elio Germano, protagonista del film “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre, nelle sale dal 31 ottobre nel quarantesimo anno dalla scomparsa dell’ex segretario del PCI; il critico d’arte Flavio Caroli; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista di Corriere della Sera Aldo Cazzullo, nelle librerie con il nuovo saggio “Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia”; in collegamento dagli Stati Uniti Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Alice D’Amato, la prima campionessa olimpica nella storia della ginnastica artistica italiana femminile a vincere una medaglia d’oro nella trave alle ultime Olimpiadi di Parigi, dove ha conquistato anche una Medaglia d’Argento nel concorso a squadre femminile di ginnastica artistica; Benji & Fede, live con “Estate Punk”, brano estratto dal loro ultimo album “Rewind”; Enzo Iacchetti e Paolo Conticini, dal 1° novembre a teatro con il musical “Tootsie” diretto da Massimo Romeo Piparo.

Che Tempo Che Fa ci aspetta questa sera, a partire dalle 19.30 su NOVE