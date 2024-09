Ballando con le Stelle, svelato l'ultimo concorrente ufficiale: è la figlia d'arte di due genitori molto discussi

Gossip TV

Il cast di Ballando con le Stelle è al completo: svelata l'ultima concorrente in gara.

l cast di Ballando con le Stelle è finalmente completo. Secondo un'esclusiva di TvBlog, è stata rivelata l'identità della 13ª concorrente, l'ultima rimasta in sospeso.

Ballando con le Stelle, nel cast anche la figlia di Asia Argento e Morgan, Anna Lou Castoldi

Milly Carlucci, ha scelto una figura con genitori molto noti e al centro dell'attenzione mediatica, soprattutto di recente. L'ultima concorrente del cast è Anna Lou Castoldi, 23 anni, figlia di Asia Argento e Morgan. I suoi genitori, che sono due volti molto conosciuti, sono entrambi al centro di vicende personali molto chiacchierate: Morgan dovrà affrontare un difficile processo per stalking, mentre Asia Argento sta seguendo un percorso di riabilitazione, lontana da qualsiasi tipo di dipendenza da ormai tre anni.

La 19esima edizione di Ballando con Le stelle inizierà sabato 28 settembre. Nessuna modifica tra i giudici: confermati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Anche Alberto Matano sarà ancora una volta a bordo campo come commentatore. Stessa situazione per i tribuni, dove ritroveremo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

I vip che si sfideranno sul palco includono: Tommaso Marini, Furkan Palalı, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Federica Nargi, Francesco Paolantoni, e l’ultima arrivata, Anna Lou Castoldi.

Per quanto riguarda i maestri, ci saranno alcune new entry: Veera Kinnunen, Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Sophia Berto. Ritornano anche volti noti come Anastasia Kuzmina, Luca Favilla , Giada Lini , Pasquale La Rocca e Angelo Madonia.

Per quanto riguarda infine i "ballerini per una notte" non si escludono ospiti speciali come Chiara Ferragni (che Milly ha dichiarato più volte di aver contattato) e Barbara D'Urso.