Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela chi sono i nuovi ballerini professionisti

In attesa della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha svelato chi sono i nuovi ballerini del cast di professionisti del programma!

Ballando con le Stelle è pronto a tornare su Rai1 dal prossimo 28 settembre: in attesa di scoprire chi sarà la misteriosa tredicesima concorrente del cast, Milly Carlucci ha mostrato i nuovi ballerini professionisti che prenderanno il posto di alcuni degli storici volti che hanno lasciato la trasmissione e non torneranno per la nuova edizione.

Ballando con le Stelle: ecco chi sono i nuovi ballerini professionisti

Nei giorni scorsi, sia Lucrezia Lando sia Simone Casula hanno annunciato che non ritorneranno per la nuova edizione del dancing show: Lando ha svelato che intende dedicarsi a un nuovo progetto, come ha svelato lei stessa sui social. Mentre Casula non è stato riconfermato nel cast dei professionisti, con suo sommo dispiacere e sarà pronto a presenziare in trasmissione solo per i ballerini per una notte.

Tra le new entry di questa edizione ci sono Giovanni Pernice, insegnante della versione inglese di Ballando, Strictly, che gode sui social di una certa popolarità. Insieme a lui tra i professionisti troviamo la ballerina Rebecca Gabrielli, che ha già affiancato alcuni ballerini per una notte nelle scorse edizioni. Il cast dei professionisti vede anche l'arrivo delle vincitrici di Ballando on the road, Nikita Perrotti e Sophia Berto.

Infine, Erica Martinelli, ballerina di latino e moderno che ha vinto diversi premi e competizioni di ballo e Carlo Aloia, campione per due volte di balli latino-americani e volto noto a Mediaset, per aver preso parte a Baila di Barbara D'Urso.

Ballando con le Stelle: tutto sulla nuova edizione

E, a proposito di Barbara D'Urso, sembra che secondo diverse voci possa essere proprio lei la misteriosa tredicesima concorrente: infatti, Milly Carlucci aveva confermato che si tratterà di una donna e le due conduttrici sono state viste spesso insieme a pranzo nelle ultime settimane. La storica conduttrice del programma, tuttavia, al momento, rimane riservata sull'argomento D'Urso:

"Chiuso. Ma non posso rivelarne il nome. Lo farò quando sarà possibile. Niente di scandaloso, ma per motivi legati a questa persona ancora non si può dire chi sia ma sarà una donna"

Il resto del cast comprende diversi vipponi: da Sonia Bruganelli, a Nina Zilli, Francesco Paolantoni, la showgirl Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Furkan Palali e i Cugini di Campagna. Infine, a loro si è aggiunto Tommaso Marini, campione olimpico italiano.

